В наступлении имеем успех и закрепляемся, – Шершень о ситуации на фронте на Таврическом направлении

Вооруженные Силы Украины преуспевают на Таврическом направлении. Наши военные закрепляются на достигнутых рубежах.

Спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления майор Валерий Шершень рассказал во время брифинга в Military Media Center, что российские захватчики сосредотачивают основные усилия на Авдеевском и Марьинском направлениях. Следует отметить, что ВСУ преуспевают в наступлении на двух направлениях на Юге, пишет 24 Канал.

Смотрите также Берегут боеприпасы, пока ВСУ атакуют: британская разведка заявила о нехватке снарядов в России

Какая ситуация на Таврическом направлении

На Таврическом направлении идет системная работа, в наступлении имеем определенные успехи, закрепляемся на достигнутых рубежах. В обороне без потерь позиций,

– заявил Валерий Шершень.

По его словам, на Авдеевском и Марьинском направлениях в течение 17 июля было 20 боевых столкновений, только в районе Марьинки – 15 тяжелых штурмов. Представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления пояснил, что:

цель российских оккупантов – своими наступательными действиями остановить украинское наступление, разрушить наши планы по деоккупации, чтобы оттянуть резервные силы в район Авдеевки и Марьинки. Так враги хотят ослабить наступательную миссию Украины;

россияне с этой целью одновременно действуют на нескольких точках. В частности, пять таких точек активностей врага на всем фронте. В зоне ответственности группировки "Таврия" – это Авдеевка и Марьинка.

Такая стратегия бесполезна. Акцентируем, что на Марьинском направлении Силы обороны успешно продолжают сдерживать наступление российских войск, в районах города Марьинка и Красногоровки,

– объяснил майор.

ВСУ успешно ликвидируют врагов

Валерий Шершень рассказал, что Россия атаковала более десяти населенных пунктов. Среди них – Красногоровка, Марьинка, Острое, Веселый Гай и Новомихайловка Донецкой области.

В Запорожье Кремль сосредотачивает свои усилия, чтобы не допустить дальнейшего продвижения украинских войск, и атаковал из авиации в районе Орехового, обстрелял прифронтовые территории.

Враг 676 раз враг обстрелял наши позиции и прифронтовые населенные пункты в зоне ответственности группировки "Таврия". Потери врага убитыми и ранеными составляют: безвозвратные – 151 оккупант, санитарные – 179 оккупантов. Уничтожена 41 единица вооружения и военной техники,

– заявил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В то же время Силы обороны продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В частности, закрепляются на достигнутых рубежах, проводят аэроразведку, разминирование местности и контрбатарейную борьбу.

"В зоне усиленного внимания тяжелые бои за населенный пункт Старомайорское к югу от Макаровки по течению реки Мокри Ялы – здесь преимущество на нашей стороне", – заявил Шершень.

Спикер добавил, что ВСУ продолжают уничтожать потенциал врага, разрушать их фортификационные и оборонные сооружения, подавлять выдвижение живой силы и огневых средств, поражать пункты управления, средства ПВО и ПРО.