После наступления россия будет собирать резервы, – Жданов сказал, где ВСУ имеют наибольший успех

После удачных контрнаступательных операций ВСУ Россия будет собирать все резервы, которые может бросить в бой. Это ему необходимо для того, чтобы стабилизировать фронт.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он сказал, что по возможности следует развить успех, в частности, продолжить наступление и на Луганскую область .

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На Харьковщине у ВСУ наибольший успех

Жданов отметил, что ВСУ имеют наибольший успех в Харьковском направлении. Поэтому, если у нас есть возможности и резервы, нужно продвигаться дальше. В частности, приятные новости приходят и из городов в Луганской области. Однако главное рассчитать свои силы, чтобы не растянуть фронт.

Россия будет собирать все, что можно из резервов для того, чтобы бросить в бой. Она будет пытаться стабилизировать фронт. Здесь нужно быть готовыми, чтобы не упустить тот момент, когда российские резервы будут поступать к линии фронта,

– заметил военный эксперт.

Какие резервы имеет россия

По его словам, резервов, например, на Дальнем Востоке и на границе с Финляндией, уже фактически не осталось. Там только срочники. Да и взыскать резервы оттуда россия не успеет – к тому времени уже война может закончиться. Поэтому россияне будут снимать резервы по другим направлениям.

"В частности, части 3-го армейского корпуса, частично прибывшего на Донецкое направление, могут перебросить еще и на Харьковское направление", – подчеркнул Жданов.

Он добавил, что это, безусловно, повлияет на состояние корпуса, поскольку на Донецком направлении мощно работает наша артиллерия, которая уничтожает склады боеприпасов, вооружения, техники и т.д. Неподготовленные оккупанты еще до этих условий не адаптировались, а их уже выдернут на другие.

В Белгородской области может быть еще несколько БТГ. Развертывание большого количества групп мы там не наблюдали,

– подчеркнул военный эксперт.

ВСУ демонстрируют настоящее военное искусство

Жданов рассказал, что стратегия ВСУ – это настоящее военное искусство. Нам удалось убедить российское командование, что в Херсонской области будет главный удар, там будет контрнаступление, и они все бросили туда.

"Мы создали такие условия, что российская разведка не увидела, что на Харьковщине формируется ударная группировка. Они максимально ослабили это направление для усиления других. Мы их здесь и поймали. Мы переиграли россию. Вот в этом и есть военное искусство нашего Генштаба", – отметил он.

Как дальше будет проходить контрнаступление – ІІІ этап войны

Военный эксперт заметил, что сейчас начался третий этап войны:

И этап – февраль – май. Оборонительная операция для того, чтобы остановить наступление российских войск стратегически.

ІІ этап – июнь – сентябрь. Позиционный этап войны на истощение вооруженных сил россии. Мы пытались нанести больше огневых поражений и удержать те позиции, которые занимали.

ІІІ этап – только начался. Контрнаступательная операция.

По мнению Жданова, есть несколько вариантов того, как будет развиваться ситуация дальше:

Рывок, перегруппировка, подтягивание резервов, последующий рывок.

Рейдовые действия по тылам противника. Если есть такая возможность и если у россиян небольшая плотность в глубине их обороны.

Контрследующие действия на другом оперативном направлении. В частности, в Лимане. Развитие действий и вклинение в оборону врага.

В любом случае мы переходим к основному способу ведения боевых действий – контрнаступлению,

– подытожил военный эксперт.

Жданов сказал, где ВСУ имеют наибольший успех: смотрите видео

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