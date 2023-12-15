Россия ждет усталости Запада от Украины: было ли такое настроение на саммите

Россия ждет, когда Запад устанет от Украины. Однако 26 лидеров стран ЕС, собравшихся на саммите в Брюсселе, уверяют, что они прекрасно понимают, что помощь украинскому государству нужна.

Именно поэтому сначала они принимают политические решения – о начале переговоров насчёт вступления украинского государства в Евросоюз. Все, чтобы украинцы чувствовали, что поддержка не исчезает. Ведущий 24 Канала Алексей Печий рассказал больше о настроениях европейских лидеров на саммите.

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Европейские политики пытаются избегать подобных вопросов о том, как завершить войну России против Украины. Если послушать кулуарные разговоры и выступления лидеров Евросоюза, то можно сделать вывод, что 26 стран Евросоюза понимают, что поддержка украинского государства должна быть долговременной. Также у них есть понимание, что она может пересматриваться, ведь у украинской армии могут возникать новые нужды.

Вопрос финансовой поддержки Украины может затянуться. В частности, из-за европейской бюрократии. Если большинство лидеров ЕС говорят о том, что решение о помощи Украине в 50 миллиардов евро должно быть принято в январе 2024 года, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар оговорился, что, возможно, такое решение будет в феврале.

Устала ли Европа от Украины

Несмотря на промедление, нельзя сказать, что европейцы сильно устали от Украины в том контексте, как об этом пишут западные СМИ.

Отметим, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что риторика западных лидеров и риторика западных СМИ несколько отличается. Ведь публичные и непубличные тезисы могут быть разными.

В то же время, нельзя сказать со 100% уверенностью, что Европейский Союз будет с Украиной столько, сколько ей нужно. Однако и сказать о том, что "Европа устала, Украина всем надоела, а ЕС будет постепенно отходить от её проблем" – тоже нельзя.

Значительное внимание к Украине

Саммит Европейского совета в Брюсселе длился 2 дня – 14 и 15 декабря. Первый день лидеры стран посвятили в основном вопросам насчёт Украины. Речь идет о вопросе начала переговоров о вступлении в ЕС, вопросе финансовой поддержки и европейского Фонда мира, из которого финансируется обучение украинских военных.

Страны Евросоюза рассматривали эти вопросы с 12 часов дня до 3 часов ночи. Во второй день саммита обсуждались вопросы внутренних процессов ЕС, а также вопросы Ближнего Востока. 15 декабря рассмотрение началось около 11 утра и завершилось в 17 вечера. То есть на другие вопросы, не связанные с Украиной, европейские лидеры потратили гораздо меньше времени. Следует отметить, что в первый день саммита было больше представителей мировых СМИ.

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