Саме тому спочатку вони ухвалюють політичні рішення – про початок переговорів щодо вступу української держави в Євросоюз. Усе, аби українці відчували, що підтримка не зникає. Ведучий 24 Каналу Олексій Печій розказав більше про настрої європейських лідерів на саміті.

До теми ЄС показав Путіну язика і почав новий геополітичний відлік

Європейські політики намагаються уникати подібних питань про те, як завершити війну Росії проти України. Якщо послухати кулуарні розмови та виступи лідерів Євросоюзу, то можна зробити висновок, що 26 країн Євросоюзу розуміють, що підтримка української держави має бути довготривалою. Також у них є розуміння, що вона може переглядатися, адже в української армії можуть виникати нові потреби.

Питання фінансової підтримки України може затягнутися. Зокрема, через європейську бюрократію. Якщо більшість лідерів ЄС кажуть про те, що рішення щодо допомоги Україні у 50 мільярдів євро має бути ухвалене в січні 2024 року, то прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар обмовився, що, можливо, таке рішення буде в лютому.

Чи втомилася Європа від України

Попри зволікання, не можна сказати, що європейці сильно втомилися війни в Україні у тому контексті, як про це пишуть західні ЗМІ.

Зазначимо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив, що риторика західних лідерів та риторика західних ЗМІ дещо відрізняється. Адже публічні та непублічні тези можуть бути різними.

Водночас не можна сказати зі 100% впевненістю, що Європейський Союз буде з Україною стільки, скільки їй потрібно. Однак і сказати про те, що "Європа втомилася, Україна всім набридла, а ЄС поступово відходитиме від її проблем" – теж не можна.

Значна увага до України

Саміт Європейської ради в Брюсселі тривав 2 дні – 14 та 15 грудня. Перший день лідери країн присвятили здебільшого питанням щодо України. Мовиться про питання щодо початку переговорів про вступ до ЄС, питання щодо фінансової підтримки та європейського Фонду миру, з якого фінансується навчання українських військових.

Країни Євросоюзу розглядали ці питання з 12-ї години дня до 3-ї години ночі. У другий день саміту обговорювали питання щодо внутрішніх процесів ЄС, а також питання щодо Близького Сходу. 15 грудня розгляд розпочався близько 11-ї ранку та завершився о 17-й вечора. Тобто на інші питання, які непов'язані з Україною, європейські лідери витратили значно менше часу. Варто зазначити, що у перший день саміту було більше представників світових ЗМІ.

Саміт ЄС у Брюсселі: головне