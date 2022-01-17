Здесь наоборот, – Солонтай объяснил, чем отличается ситуация Порошенко и Саакашвили
Источник:24 канал
Действующая власть очень хотела видеть Петра Порошенко в Украине. В то же время не может определиться, арестовывать ли пятого президента.
Эта ситуация отличается от той, в которой был Михеил Саакашвили. Такое мнение в эфире 24 канала высказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай.
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Отличие ситуации Порошенко и Саакашвили
"Зря они устроили из этого всего новогоднее шоу", – подчеркнул Солонтай. Он отметил, что Порошенко говорит, якобы его не пускают в Украину.
В то же время пятого президента наоборот хотят видеть на территории нашего государства. В этом отличие от ситуации с Саакашвили. "Тут наоборот", – отметил эксперт.
В ситуации с Саакашвили Порошенко не хотел его видеть на территории Украины. Здесь наоборот – хотят видеть Порошенко, но не могут определиться. Эта неопределенность в результате приводит к политическим процессам.
Как считает Солонтай, соответствующие процессы не приносят ни имиджа, ни покоя. "Внутри страны порождают внутриполитический кризис, а извне отвлекают внимание от Украины как от государства, которое находится под военной угрозой и дают возможность говорить о государстве, у которого неопределенное правосудие", – добавил он.
Солонтай сказал, чем отличается ситуация Порошенко и Саакашвили: смотрите видео
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