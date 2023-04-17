История будет развиваться: политолог предположил главную задачу "слива" о контрнаступлении
В пятницу, 7 апреля, появилась информация о "сливе" секретных документов о контрнаступлении ВСУ. Россия имеет цель сорвать поставки оружия от Запада для Украины. Также страна-агрессорка хочет показать американцам, что США непосредственно участвуют в войне.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Тарас Загородний. По его словам, в сети все больше будут появляться разные поддельные документы.
К теме Агент России или религиозный фанатик: что известно о Тейшейре, связываемом со "сливом" данных
"Слив" документов имеет цель
Загородний убежден, что изначально это были оригинальные документы, попавшие в руки России. Впоследствии россияне использовали классический метод: 70% – истины в документе, 30% – лжи. В таком виде они обнародовали данные.
Они хотят показать, прежде всего, американцам, что США непосредственно участвуют в войне. То есть означает, что страны на грани ядерной войны, чем россияне всегда пугали. Конечно, следствием этого должно быть немедленное прекращение поставок оружия для Украины,
– отметил он.
Политолог предположил, что в дальнейшем можно будет увидеть вбросы о все большем количестве поддельных документов.
"Думаю, история будет развиваться. Также будет появляться много разных документов, которые кто-то будет дорисовывать, подделывать. Я считаю, что первый слив более или менее правдивый", – отметил Загородний.
Загородный об утечке документов: смотрите видео
Что известно о подозреваемом в "сливе"
- Сообщалось, что к "сливу" секретных документов Пентагона причастен 21-летний сотрудник разведывательного подразделения военно-воздушных сил Национальной гвардии США Джек Тейшейра.
- 13 апреля он был арестован по подозрению в обнародовании секретных документов. В то же время в американском издании CNN утверждают, что мужчина публиковал "секретные данные" на вебресурсах еще с декабря 2022 года.
- На следующий день во время судебного заседания 21-летний Джек Тейшейра был одет в кандалы и тюремную форму. Ему выдвинули официальные обвинения в связи с утечкой сотен секретных документов.
- Ему грозит до 15 лет тюрьмы, если его признают виновным в обоих нарушениях Он останется под стражей как минимум до следующего заседания суда 19 апреля.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что все предположения о планах украинских военных, в частности, относительно контрнаступления, не имеют под собой никакой основы. Он заверил, что у ВСУ есть не один, даже не два, не три и не четыре варианта развития событий на фронте. Это ведь зависит от многих факторов, которые оценивают каждый день.
- Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заверил, что "утечка информации" не будет оказывать существенного влияния на ход боевых действий. Он отметил, что украинцы в будущем контрнаступлении достигнут больших успехов, чем предполагают американские аналитики.