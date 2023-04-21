В Пентагоне подчеркнули, что утечка документов не пошатнет единство союзников Украины
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что так называемый "слив" документов не пошатнул единство союзников Украины. Министр обороны США сказал, что именно его поразило.
Глава Пентагона на пресс-конференции в рамках итога встречи "Рамштайн" рассказал, что он глубоко подошел к этому вопросу. Перед этим официальные лица США заявили, что "слив" секретных документов никак не повлиял на ход ведения войны в Украине.
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Что заявил Остин о влиянии "слива" данных на союзников
Ллойд Остин заявил, что США будут продолжать тесно сотрудничать с партнерами и союзниками. Министр обороны США отметил, что его страна ценит сотрудничество и дружбу.
Мы проводим переговоры с нашими союзниками и я действительно поражен от того, насколько они преданы в единстве с Украиной. Ничто не поколеблет наше единство,
– заявил глава Пентагона.
Стоит отметить, что буквально 17 апреля представитель Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что Пентагон будет иметь выводы о "сливе" секретных документов в сети в течение 45 дней.
Представительница пояснила, что в течение этих дней министру обороны США Ллойду Остину предоставят первоначальные выводы и рекомендации по совершенствованию политики и процедур министерства, которые связаны с защитой секретной информации.
Кратко о "сливе" документов
- В начале апреля в сети появились секретные документы Пентагона. Среди них были и данные по Украине и контрнаступлению ВСУ.
- Украинская разведка объясняла, что это может быть вражеская информационно-психологическая операция, чтобы помешать контрнаступлению и сорвать поставки помощи от Запада.
- Впоследствии глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что это не позволило врагу добиться желаемого эффекта. По его словам, стандартная формула сделок такого рода строится по принципу: 70 – 80% правды и 20 – 30% – видоизмененных или вымышленных фактов. Буданов подчеркнул, что последние являются ключевыми.
- В Пентагоне говорили, что говорится об утечке "чрезвычайно тайной и засекреченной" информации. Однако некоторые документы кто-то намеренно изменил перед публикацией.
- США нашли подозреваемых в "сливе" американских граждан, причастных к военной службе – пилота Джека Тейшейру и бывшую военнослужащую ВМС США Сару Белс. Подробнее о том, могли ли они быть завербованы – читайте здесь.