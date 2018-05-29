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Утренний секс: преимущества и недостатки интимных отношений

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Преимущества и недостатки утреннего секса
Преимущества и недостатки утреннего секса / zak.depo.ua

Ученые рассказали, почему стоит попробовать секс утром и какую пользу или вред это может добавить в жизнь.

Ученые исследовали, в какое время суток мужчины и женщины больше всего хотят секса, передает Lifehacker.

Когда больше всего хочется секса? Выяснилось, что у женщин это желание приходится на период с 06:00 до 9:00 и с 18:00 до 00:00. А у мужчин – с 9:00 до 12:00 и с 18:00 до 03:00.

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Что интересно, утром необходимость заняться сексом более острая. А все из-за гормона стресса кортизола, с которым утром может справиться оргазм.

Какие могут возникнуть препятствия? Не все люди – жаворонки, поэтому кому-то утром ужасно хочется спать. А это тоже важно, ведь женщина, которая хорошо выспалась, в течение дня хочет интима на 14% больше, чем те, кто мало спал.

Но в будни все равно приходится утром просыпаться на работу, а мысль об утреннем сексе может сделать утро чуточку приятнее.

Для кого-то проблемой будет необходимость "уже немедленно" сходить в душ, туалет и прочее. Или же проблемой может стать то, что утром слишком много света. Этих всех вещей можно избежать, начиная секс в душе.

А какие есть преимущества утреннего секса? Учеными доказано, что после утреннего секса вы будете более продуктивны в течение всего дня, ведь хорошо начатый день вдохновляет и окрыляет. Также интим утром может снять стресс на всю рабочую неделю и укрепляет иммунную систему.

А еще утром во время сексуальных отношений мужчина сжигает примерно 280 ккал, а женщина – 180 ккал. Медики сравнивают полусонное состояние с действием алкоголя – это снижает у партнеров барьеры и помогает расслабиться, секс становится более интимным и спокойным.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Секс
Источник: 24 Канал
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