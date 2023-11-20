Утром оккупанты обстреляли автостоянку в Херсоне: есть погибшие, количество раненых выросло

Российские захватчики совершили очередную террористическую атаку на Херсон. К сожалению, есть погибшие.

Утром 20 ноября русская армия обстреляла автостоянку частного транспортного предприятия в Херсоне.

Смотрите также Без отца остались двое детей: под Херсоном погиб работник Львовской Оперы

Что известно о погибших и пострадавших

В результате циничного российского удара погибли двое водителей, находившихся на автостоянке.

Сначала в ОВА сообщили, что кроме погибших, ранения получил один человек. Однако впоследствии стало известно о еще одной пострадавшей. Это 56-летняя женщина, на момент удара находившаяся в квартире. Ее госпитализировали с контузией и травмой спины. Больницы оценивают состояние херсонки как средней тяжести.

Оба раненых находятся в больнице.

Кроме этого, оккупанты повредили имущество. Повреждены автомобили, а также жилой дом.

Оккупанты беспощадно обстреливают Херсонскую область: ребенок в реанимации

За прошедшие сутки россияне активно обстреливали Херсон и область. Только по областному центру было выпущено 30 снарядов.

Традиционно для военных преступников оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов региона. К сожалению, из-за российской агрессии 6 человек получили ранения, из них 1 ребенок. Это 3-летняя девочка. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что она находится в реанимации.

Врачи обнаружили у ребенка минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения, проникающее ранение грудной полости, общую контузию, закрытую черепно-мозговую травму, контузию легких. Также есть подозрение на отломок в сосудистом пучке грудной клетки.

После стабилизации состояния маленькой пациентки планируется проведение КТ-обследования. Вероятно, ее придется переводить в киевское медучреждение.

ВСУ пытаются оттеснить россиян как можно дальше от Херсона

14 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что во время ставки было принято важное решение об усилении обороны Херсона. Тогда глава государства рассказал, что наши защитники уже существенно подкрепили оборонные возможности в разведке, контрбатарейной, радиоэлектронной борьбе и ПВО в этом направлении.

17 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что украинские защитники выбили оккупантов из занятых ими позиций на левом берегу Днепра.

Известно, что наши защитники укрепились и держат занятые позиции. В Генштабе сообщили, что Украина пытается оттеснить россиян как можно дальше от правого берега, чтобы обезопасить гражданское население Херсона и других населенных пунктов от постоянных обстрелов врага.

Всего в течение 19 ноября враг совершил по Херсонской области 51 обстрел, выпустив 323 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, С-60, РПГ, БПЛА и авиации.