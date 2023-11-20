Утром оккупанты обстреляли автостоянку в Херсоне: есть погибшие, количество раненых выросло
Источник:Александр Прокудин
Российские захватчики совершили очередную террористическую атаку на Херсон. К сожалению, есть погибшие.
Утром 20 ноября русская армия обстреляла автостоянку частного транспортного предприятия в Херсоне.
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Что известно о погибших и пострадавших
В результате циничного российского удара погибли двое водителей, находившихся на автостоянке.
Сначала в ОВА сообщили, что кроме погибших, ранения получил один человек. Однако впоследствии стало известно о еще одной пострадавшей. Это 56-летняя женщина, на момент удара находившаяся в квартире. Ее госпитализировали с контузией и травмой спины. Больницы оценивают состояние херсонки как средней тяжести.
Оба раненых находятся в больнице.
Кроме этого, оккупанты повредили имущество. Повреждены автомобили, а также жилой дом.
Оккупанты беспощадно обстреливают Херсонскую область: ребенок в реанимации
За прошедшие сутки россияне активно обстреливали Херсон и область. Только по областному центру было выпущено 30 снарядов.
Традиционно для военных преступников оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов региона. К сожалению, из-за российской агрессии 6 человек получили ранения, из них 1 ребенок. Это 3-летняя девочка. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что она находится в реанимации.
Врачи обнаружили у ребенка минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения, проникающее ранение грудной полости, общую контузию, закрытую черепно-мозговую травму, контузию легких. Также есть подозрение на отломок в сосудистом пучке грудной клетки.
После стабилизации состояния маленькой пациентки планируется проведение КТ-обследования. Вероятно, ее придется переводить в киевское медучреждение.Важно. Всего в течение 19 ноября враг совершил по Херсонской области 51 обстрел, выпустив 323 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, С-60, РПГ, БПЛА и авиации.
ВСУ пытаются оттеснить россиян как можно дальше от Херсона
- 14 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что во время ставки было принято важное решение об усилении обороны Херсона. Тогда глава государства рассказал, что наши защитники уже существенно подкрепили оборонные возможности в разведке, контрбатарейной, радиоэлектронной борьбе и ПВО в этом направлении.
- 17 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что украинские защитники выбили оккупантов из занятых ими позиций на левом берегу Днепра.
- Известно, что наши защитники укрепились и держат занятые позиции. В Генштабе сообщили, что Украина пытается оттеснить россиян как можно дальше от правого берега, чтобы обезопасить гражданское население Херсона и других населенных пунктов от постоянных обстрелов врага.