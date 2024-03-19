Россияне усиливают массированные атаки целенаправленно по гражданским, – Сухопутные войска
Россияне пытаются усилить атаки по гражданскому населению. Особенно говорится о Юге и Востоке Украины.
Об этом 24 Каналу заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что оккупанты бьют по гражданским домам ежедневно. Враг массированно применяет оружие.
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"Они пытаются усилить пусть не выборочное, но массированное применение средств, которые поражают. Для того, чтобы наносить вред гражданскому населению", – сказал Тимочко.
Так враг пытается увеличить количество ударов по гражданским объектам. В результате российских обстрелов гибнут гражданские украинцы. В частности, дети.
Они (россияне – 24 Канал) еще пытаются у себя по линии фронта использовать КАБы, не снижая количество пусков. Это тоже, к сожалению, есть. И это тоже очень серьезная угроза для сохранения наших побратимов,
– сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.
Враг атакует Украину
- Оккупанты 19 марта ударили по городу Селидово в Донецкой области. В результате этого пострадали четверо гражданских. У них минно-взрывные травмы, сотрясение головного мозга, ушибы и переломы ребер. Во время атаки они были в собственных домах. Повреждены 24 частных дома.
- 18 марта бил враг по гражданской инфраструктуре Конотопа. Повреждены объекты коммунальной сферы. Обстреляли россияне и населенные пункты Сумского района.
- Оккупанты в ночь на понедельник атаковали Украину дронами-камикадзе. ПВО сбила 17 из 22 ударных БПЛА. Также захватчики выпустили ракеты С-300/С-400 по Харьковской области и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 по Сумской области.
- В Харьковской области в результате ракетного удара по пожарной части травмирован спасатель. А в Кривом Роге обломок "Шахеда" попал в многоэтажку. Там вспыхнул пожар. В Хмельницкой области также упал обломок дрона-камикадзе. Пострадала женщина. На Кировоградщине прилетело по 9 объектам промышленности. Повреждены жилые дома.