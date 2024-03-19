Россияне усиливают массированные атаки целенаправленно по гражданским, – Сухопутные войска

Россияне пытаются усилить атаки по гражданскому населению. Особенно говорится о Юге и Востоке Украины.

Об этом 24 Каналу заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что оккупанты бьют по гражданским домам ежедневно. Враг массированно применяет оружие.

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"Они пытаются усилить пусть не выборочное, но массированное применение средств, которые поражают. Для того, чтобы наносить вред гражданскому населению", – сказал Тимочко.

Так враг пытается увеличить количество ударов по гражданским объектам. В результате российских обстрелов гибнут гражданские украинцы. В частности, дети.

Они (россияне – 24 Канал) еще пытаются у себя по линии фронта использовать КАБы, не снижая количество пусков. Это тоже, к сожалению, есть. И это тоже очень серьезная угроза для сохранения наших побратимов,

– сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Враг атакует Украину