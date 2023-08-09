"Вместо отрубленной головы вырастает две": экс-разведчик ответил, сколько шпионов у Кремля
На днях агентство внутренней безопасности Польши задержало в стране 16 человек, работающих на российскую разведку. Кроме того, польским спецслужбам удалось выяснить схему, по которой действуют шпионы.
Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов рассказал 24 Каналу, что во времена правления диктатора Владимира Путина количество российских шпионов по миру существенно увеличилось.
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"16 шпионов, арестовавших в Польше, это практически ничего. Даже не верхушка айсберга. Конечно, это та агентура, которая была активна и возможно занималась легальной разведкой", – сказал Жирнов.
Кроме того, есть еще нелегальная разведка, которую вообще очень сложно определить и обнаружить. А также разведка под глубоким прикрытием, которая прикрывается сейчас диаспорой и большой эмиграционной волной после распада СССР.
Сколько российских шпионов бродит по миру: смотрите видео
Шпионская нагрузка России увеличилась
Во времена Советского Союза за границей проживало немного русскоязычного населения, а сейчас говорят о количестве в 30-40 миллионов. В такой массе можно скрыть любое количество шпионов и пойманные в Польше 16 человек – это вообще ничто по сравнению с потенциалом, который может использоваться.
К сожалению, российских шпионов еще много. У дракона вместо одной отрубленной головы произрастает две или три. Приблизительно такая же ситуация с российскими шпионами,
– отметил экс-сотрудник КГБ.
В первую очередь у России большой резерв. В абсолютных цифрах при Путине шпионаж вырос в два раза по сравнению с СССР, а в относительных цифрах – в четыре. Внутренняя разведка КГБ составляла около 7,5 тысячи человек, сейчас разведка России – 15 тысяч. Внутренняя разведка КГБ обслуживала весь Советский Союз, насчитывавший 300 миллионов жителей. А сейчас обслуживает только Россию с населением в 145 миллионов.
"В относительном количестве шпионская нагрузка России на мир в четыре раза больше, чем это было во времена холодной войны при СССР", – добавил Жирнов.
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