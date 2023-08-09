Ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, що за часів правління диктатора Владіміра Путіна кількість російських шпигунів по світу суттєво збільшилася.

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"16 шпигунів, які заарештували у Польщі, це практично нічого. Навіть не верхівка айсберга. Звісно, це та агентура, яка була активна й можливо займалася легальною розвідкою", – мовив Жирнов.

Крім того, ще є нелегальна розвідка, яку взагалі дуже складно визначити й виявити. А також розвідка під глибоким прикриттям, яка зараз прикривається діаспорою і великою еміграційною хвилею після розпаду СРСР.

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Шпигунське навантаження Росії збільшилося

За часів Радянського Союзу за кордоном мешкало небагато російськомовного населення, а зараз говорять про кількість у 30 – 40 мільйонів. У такій масі можна приховати будь-яку кількість шпигунів й спіймані у Польщі 16 людей це взагалі ніщо, порівняно з потенціалом, який може використовуватися.

На жаль, російських шпигунів ще багато. У дракона замість однієї відрубленої голови виростає дві чи три. Приблизно така сама ситуація з російськими шпигунами,

– зазначив ексспівробітник КДБ.

Насамперед Росія має великий резерв. В абсолютних цифрах за Путіна шпіонаж виріс у два рази порівняно з СРСР, а у відносних цифрах – у чотири. Внутрішня розвідка КДБ становила близько 7,5 тисяч осіб, зараз розвідка Росії – 15 тисяч. Внутрішня розвідка КДБ обслуговувала весь Радянський Союз, який налічував 300 мільйонів мешканці. А зараз обслуговує лише Росію з населенням у 145 мільйонів.

"У відносній кількості шпигунське навантаження Росії на світ у чотири рази більше, ніж це було у часи холодної війни за СРСР", – додав Жирнов.

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