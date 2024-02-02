В СНБО отреагировали на слухи об "увольнении Данилова"

В сети появилась информация о возможном увольнении секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Собственно, Алексея Данилова.

Не успела Украина опомниться от "увольнения Залужного", как в пятницу вечером, 2 февраля, анонимные телеграм-каналы распространили сообщение об увольнении секретаря СНБО. Впоследствии это прокомментировали в Центре противодействия дезинформации – рабочем органе Совета нацбезопасности и обороны.

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Увольнение Данилова: правда ли это

В ЦПД отмечают, что подобные сообщения только играют на руку врагу. По словам пресс-службы органа, информация об увольнении Данилова – это фейк, который опасно распространять в условиях войны с Россией.

Некоторые телеграм-каналы распространили информацию о якобы увольнении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Подобные "инсайды" – фейк, который играет на руку врагу,

– говорится в сообщении.

Центр противодействия дезинформации также призывает доверять только проверенным источникам. Информационная гигиена является крайне важной особенно сейчас, когда Кремль ежедневно применяет информационно-психологические операции против украинцев.



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Кто еще "в очереди" на увольнение

Недавно вспыхнул настоящий скандал вокруг сообщений о возможном увольнении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вечером 29 января сначала телеграм-каналы, а затем медиа опубликовали сообщение со ссылкой на собственные источники о том, что Зеленский планирует отправить генерала в отставку.

Власть отреагировала на эту информацию только через несколько часов. В Минобороны написали: "Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: Нет, это не правда". Однако о возможном увольнении Залужного говорить не перестали – международные медиа, ссылаясь на источники, констатировали, объявление этого решения – это лишь вопрос времени.

2 февраля состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, по результатам которого, по слухам, президент Владимир Зеленский должен был бы объявить о решении по Залужному. Однако этого он не сделал. В то же время в ЦПД обратились с таким сообщением: "Любителям "инсайдов" советуем быть осторожными, чтобы не стать создателями фейков".