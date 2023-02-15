Европарламент призвал Грузию освободить Саакашвили: Венгрия снова все блокирует

Европарламент призвал власти Грузии освободить третьего президента страны Михеила Саакашвили. Речь идет об освобождении из-под стражи и предоставлении ему надлежащего лечения.

Ведь здоровье в Саакашвили значительно ухудшилось. Перед этим Саакашвили отравили в тюрьме тяжелыми металлами.

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Что известно о резолюции Европарламента по Саакашвили

Европарламент проголосовал за резолюцию по освобождению из-под стражи третьего президента Грузии Михеила Саакашвили. "За" проголосовали 577 депутатов, "против" – 33, еще 26 – "воздержались".

Депутаты Европейского парламента заявили, что они обеспокоены ухудшением здоровья Саакашвили и предположением, что он мог пострадать от отравления тяжелыми металлами во время пребывания под стражей.

Именно поэтому в Европарламенте призвали грузинские власти:

освободить Саакашвили;

разрешить ему получить должное лечение за границей.

Европарламент обратился к нынешней президентке Саломе Зурабишвили и призвал ее воспользоваться своим конституционным правом и помиловать Саакашвили.

(Отношение к Саакашвили – 24 Канал) – лакмусовая бумажка уважения Грузии к европейским ценностям… Прогресс страны в европейских реформах должен быть снова поставлен в центр политики,

– заявили в Европарламенте.

Более того, в резолюции подчеркнули фундаментальную роль, которую сыграл в задержании Саакашвили олигарх Бидзина Иванишвили "в рамках личной вендеты". Также Европарламент призвал рассмотреть возможность применения санкций в отношении Иванишвили за его роль в "ухудшении политического процесса в Грузии".

Венгрия заблокировала решение ЕС по делу Саакашвили

Бывший премьер Грузии и олигарх Бидзин Иванишвили считается "неформальным правителем Грузии". Европарламент еще в июне 2022 года призвал государства ЕС ввести санкции против Иванишвили. Тогда чешская евродепутатка Маркета Грегорова заявила: "Я думаю, что Бидзина Иванишвили – олигарх, мы можем найти доказательства его связей с Кремлем, и в будущем, возможно, будет возможность ввести против него санкции".

Польская радиостанция RMF FM заявила, что Польша выступила с инициативой приостановить срок отбывания наказания Саакашвили, чтобы он мог пройти лечение за границей. Польский премьер Матеуш Моравецкий после саммита ЕС заявил, что Польша готова принять Саакашвили для лечения.

Позицию Варшавы поддержали все, кроме Венгрии. Дипломаты Евросоюза заявили, что прилагают все усилия, чтобы убедить Будапешт изменить свое мнение.

Ведь после того, как в ЕС достигнут общей позиции, попытаются повлиять на Тбилиси тем фактом, что Грузия имеет европейские стремления.

Следует отметить, что предложение Польши должны были включить в дипломатический протест ЕС, который планировали выразить Тбилиси.

В каком состоянии Саакашвили