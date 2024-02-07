Данилов объяснил, чем опасны неофициальные сообщения об "отставке" Залужного

Алексей Данилов прокомментировал слухи о том, что Валерий Залужный якобы может уйти в отставку. Секретарь СНБО считает подобные сообщения вредными.

Секретарь СНБО Алексей Данилов снова высказался на тему слухов об "увольнении" Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он объяснил свою позицию на Киевском международном форуме по кибербезопасности – 2024.

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Почему слухи о Залужном вредны

Данилов назвал сообщения о возможной отставке главнокомандующего Вооруженных сил без официального подтверждения вредными.

Что касается ситуации, связанной с той или иной должностной личной, когда начинается раздувание ситуации без нормативно-правовых документов, это очень опасная, более того, вредная вещь. Когда будут приняты те или иные решения, мы сможем с вами об этом уже говорить, как о свершившемся факте. А когда вас начинают каждый день уже полтора года снимать с должности, или делать какую-то замену, это вредит интересам государства,

– объяснил он.

Также журналисты поинтересовались у секретаря СНБО, как проходят совещания командования. Данилов подтвердил, что на заседаниях Ставки и СНБО происходят дискуссии. По его словам, для этого и есть это сообщество, которое должно дискутировать и иметь свою точку зрения на те или иные позиции. Он назвал это абсолютно нормальным, естественным и демократическим путем. Данилов заметил, что гораздо хуже, когда дискуссии нет, ведь это никогда не идет на пользу демократии.

Что говорил Данилов ранее