Качество не изменится, – Фейгин об увольнении российского генерала из-за провалов под Угледаром

Российский генерал-полковник Рустам Мурадов был уволен с должности командующего группировкой войск "Восток". Он известен "утилизацией" российских военных под Угледаром, за что подвергался критике со стороны российских элит. Однако в феврале Владимир Путин присвоил ему звание генерал-полковника за якобы "успехи" в Украине.

Российский правозащитник Марк Фейгин напомнил, что Путин так поступал с генерал-полковником Александром Лапиным, которого восхвалял за то, что он взял Северодонецк и Лисичанск. Об этом Фейгин рассказал 24 Каналу. По его словам, затем Лапина выбросили отовсюду.

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Российские генералы – никакие

Правозащитник отметил, что Лапина назначили одним из руководителей Сухопутных российских войск, но некоторое время он находился в опале в результате Харьковской операции в начале сентября 2022 года – за потерю городов в Харьковской области.

Других генералов в России нет. Уволили Мурадова, а кого вместо него ставить? Некого. Куда-то его заберут, поставят других, но качество не изменится. Эти генералы ничего из себя не представляют в профессиональном смысле,

– считает он.

Фейгин обратил внимание, что когда российская армия столкнулась с реальным масштабным сопротивлением – с офицерами ВСУ, подготовленными по западным стандартам, вдруг оказалось, что российские генералы – никакие.

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Последствий не будет

"Мурадова куда-то отодвинут и больше никаких последствий для него не будет, потому что так Путин вообще останется без генералов. Шойгу и Герасимова он не убирал, потому что других у него нет", – считает он.

По его словам, уже ставили Сергея Суровикина командующим, но успехов у него не было.

"Если Россия потеряет Крым, тогда российские власти кого-то из генералов публично накажут, чтобы с себя снять ответственность. Но пока – нет", – подчеркнул Марк Фейгин.

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