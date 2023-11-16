Люди звонили родным и плакали: боец ВСУ вспомнил деоккупацию Херсона

ВСУ освободили Херсон 11 ноября 2022 года. Тогда на улицы областного центра вышли люди, которые скандировали патриотические лозунги и благодарили наших военных. Однако после всеобщей эйфории начали открываться страшные условия, в которых россияне заставляли жить наших граждан во время оккупации.

Увиденное после освобождения Херсона действительно поражало. Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель, волонтер, блоггер, телеведущий, боец ВСУ Михаил Макарук, добавив, что реакцию людей и то, как они ждали прихода ВСУ, до сих пор невозможно забыть.

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В городе не было ни света, ни связи

За время оккупации россияне успели очень хорошо закрепиться, даже их блиндажи были перекрыты бетонными плитами. После того, как ВСУ зашли в город, началась зачистка, доразведка, в Херсоне установили комендантский час с 17:00, ведь на Юге темнеет еще быстрее.

Света не было нигде, кажется, будто мертвый город, только кое-где горели фонари,

– вспомнил Михаил Макарук.

Уже на второй день после освобождения Херсона туда приехала монтажная бригада от одного из телефонных операторов. Военных попросили встать на охрану, чтобы работники установили связь, а херсонцы утром смогли выйти на центральную площадь и позвонить родным.

Помню, каждый боец, у которого был генератор или Starlink, останавливался во дворах и предлагал людям позвонить. Люди звонили близким и плакали,

– рассказал боец ВСУ.

Впоследствии местные показали военным здание коллаборанта Владимира Сальдо. А в полностью разбитой Чернобыевке очень хотели накормить украинских защитников, хотя именно они привезли людям еду.

Михаил Макарук вспомнил, как происходило освобождение Херсона: смотрите видео

Люди просили не еду или сигареты, а флаги Украины

Местные спрашивали военнослужащих, не россияне ли они. Удивлялись, что наши бойцы имеют форму соответствующего размера, нормальную обувь, а не резиновые сапоги. На набережной Херсона установили украинский флаг, туда вышли очень многие люди с государственной символикой. Интересно, что они просили у бойцов ВСУ не кофе или сигареты, а флаги Украины.

Наибольшее впечатление произвели наши спасатели ГСЧС из Киевской и Ровенской областей, которые приехали туда первыми. Они заехали на базу, полностью разгромленную, ведь раньше ее занимали кадыровцы. Приехали буквально в пустое поле и начали активно работать,

– подчеркнул Макарук.

Спасатели разминировали территорию, помогали местным, а в первые дни сделали место, чтобы люди могли помыться. Они делали все, что могли, помогали больницам, завозили туда продовольствия и медикаменты.

"Также поразили люди, которые очень сильно нас ждали, и когда кто-то говорит, что нужно просто закончить войну, то скажу, что сейчас нас так же ждут в Мелитополе, Бердянске, Джанкое, Луганске и других городах и селах, несмотря на то, сколько прошло времени, – подчеркнул боец ВСУ.

Он добавил, что имеет сильную личную мотивацию и хочет любым способом дойти до поселка Чаплинка Херсонской области.

Мой собрат, мой кум, который погиб возле Роботино, должен быть похоронен на своей родине. Для меня это важно. Если кто-то говорит, что уже хватит воевать – в моих глазах этот человек будет предателем,

– сказал Михаил Макарук.

Как происходило освобождение Херсона