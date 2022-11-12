"Чтобы сохранить армию": Скабеева едва не расплакалась из-за бегства оккупантов из Херсона

В пятницу, 11 ноября, украинские военные зашли в Херсон после бегства оккупантов. Как и ожидалось, у российских пропагандистов начало "подгорать" по этому поводу.

Пропагандистка Скабеева едва не расплакалась в эфире из-за бегства россиян из Херсона. Она заявила, что теперь нужно "довести спецоперацию до конца, и желательно до победного конца".

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Почему оккупанты дали деру

По словам пропагандистки, россияне сбежали из Херсона, чтобы сохранить личный состав и здоровье армии. Ведь "рассчитывать на новые победы без армии невозможно".

Мы приняли такое решение из-за нехватки вооружения российской армии, в частности боеприпасов,

– сказала Скабеева.

Пропагандистка Скабеева едва не расплакалась в эфире из-за бегства России из Херсона​: смотрите видео

Во время своего монолога пропагандистка, вероятно, осознала, что Россию ждет только поражение. Скабеева чуть не заплакала от понимания ничтожности русской армии.

Освобождение Херсона: что нужно знать

Российские оккупанты начали массовое бегство с правого на левый берег Херсонской области: они бежали пешком и даже на моторных и надувных лодках.

Кроме того, захватчики обнародовали видео с уничтоженным Антоновским мостом.

Уже 11 ноября стало известно, что Херсон находится под контролем ВСУ и туда заходят украинские части.

Несмотря на отступление из Херсона, оккупанты оставили после себя много ловушек со взрывчаткой, поэтому местным жителям надо быть очень осмотрительными.

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