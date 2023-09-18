Утратят логистическую артерию: деоккупация Клещеевки мощно ударит по возможностям россиян
Об освобождении Клещеевки Донецкой области стало известно 17 сентября. Утрата важного населенного пункта существенно повлияет на позиции россиян на Востоке.
Освобожденая Клещеевка долгое время частично являлась серой зоной, часть ее территории контролировали ВСУ, а на другой находились подразделения российских оккупационных войск. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, добавив, что россияне будут дальше пытаться контратаковать и отбивать позиции.
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Чем важна Клещеевка
Для оккупантов этот населенный пункт, так же как и недавно освобожденная Андреевка, очень важен. Теряя контроль над Клещеевкой, россияне в перспективе полностью теряют юго-западный сектор.
Логистическая артерия, объединяющая между собой Горловку и Бахмут, будет потеряна в ближайшее время, потому что не имея Клещеевки, Андреевки, а на подходе и Курдюмовка, россияне не смогут удерживать территорию по правому флангу от этой трассы.
– рассказал Александр Коваленко.
Он прибавил, что россияне будут вынуждены постепенно отходить и этого уже никак не остановить.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" о значении Клещеевки: смотрите видео
Силы обороны взяли под контроль Клещеевку: что известно
- Украинские защитники 17 сентября освободили Клещеевку от российских оккупантов. В освобождении села принимали участие бойцы бригады Национальной полиции "Лють" вместе с воинами 80-й ОДШБр и 5-й ОШБр. Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко, заметив, что битва за населенный пункт была тяжелой.
- Начальник прес-сслужбы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш подчеркнул, что наши воины получили для себя плацдарм, который позволит продолжать наступление. Благодаря освобождению Клещеевки можно будет контролировать логистические маршруты, через которые идут поставки в Бахмут.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр в своих соцсетях поблагодарила воинов, освобождавших населенный пункт от оккупантов. Она добавила, что враг все-таки стремится вернуть утраченные позиции, потому нашим защитникам приходится отбивать вражеские атаки.