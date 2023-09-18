Утратят логистическую артерию: деоккупация Клещеевки мощно ударит по возможностям россиян

Об освобождении Клещеевки Донецкой области стало известно 17 сентября. Утрата важного населенного пункта существенно повлияет на позиции россиян на Востоке.

Освобожденая Клещеевка долгое время частично являлась серой зоной, часть ее территории контролировали ВСУ, а на другой находились подразделения российских оккупационных войск. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, добавив, что россияне будут дальше пытаться контратаковать и отбивать позиции.

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Чем важна Клещеевка

Для оккупантов этот населенный пункт, так же как и недавно освобожденная Андреевка, очень важен. Теряя контроль над Клещеевкой, россияне в перспективе полностью теряют юго-западный сектор.

Логистическая артерия, объединяющая между собой Горловку и Бахмут, будет потеряна в ближайшее время, потому что не имея Клещеевки, Андреевки, а на подходе и Курдюмовка, россияне не смогут удерживать территорию по правому флангу от этой трассы.

– рассказал Александр Коваленко.

Он прибавил, что россияне будут вынуждены постепенно отходить и этого уже никак не остановить.

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