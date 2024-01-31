Почему у Зеленского отменили "отставку" Залужного: NYT назвал причины

СМИ пытаются разгадать загадки вокруг слухов относительно "увольнения" Валерия Залужного. В частности, издание The New York Times утверждает, что Главнокомандующего ВСУ таки хотели отправить в отставку.

Журналисты The New York Times пообщались с "бывшим чиновником", имя которого не раскрывают. По его словам, правительство планировало уволить генерала, но отступило, когда эта новость просочилась.

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СМИ рассказали, почему правительство могло отменить "увольнение" Залужного

Неназванный чиновник заявил, что правительство якобы отступило от идеи увольнения Залужного в понедельник вечером, когда эта новость всплыла в сети. Теперь, по его словам, в правительстве замедляют процесс.

Также издание The New York Times общалось с членом украинского парламента, который "был проинформирован о планах". Он тоже говорил на условиях анонимности, рассказав то же самое, заявив, что никакого решения принято не было. По словам этого человека, одним из камней преткновения для правительства было отсутствие немедленной замены генералу Залужному.

Что предшествовало