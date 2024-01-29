Информация об "увольнении Залужного" всколыхнула сеть: украинцы отреагировали мемами
Вечером 29 января начали распространять информацию об увольнении Залужного, впоследствии ее опровергли. 24 Канал подготовил подборку мемов о ситуации с увольнением Валерия Залужного.
В сети прошлись по анонимным источникам, якобы подтвердившим увольнение Залужного: многие пользователи распространяли скриншот диалога в духе "Информация достоверная, откуда? Мне прислала кума". Также распространяли видео, где главком якобы говорит "не с**ите, отец с вами".
Смотрите также Залужному нашли замену: в сети распространили фейковое обращение Зеленского
Украинцы уже сделали мемы об увольнении Валерия Залужного
Их не так много, возможно, потому что "увольнение Залужного" муссировались в информпространстве уже несколько раз. Что интересно, в них обыграны фигуры политиков прошлого, в частности бывшего премьера Владимира Гройсмана и беглого президента Виктора Януковича.
Соцсети обсуждают увольнение Залужного и реагируют на сообщение Минобороны
Также пользователи живо обсуждают, кто мог бы заменить Валерия Федоровича. Предлагают кандидатуры Пса Патрона, Арестовича, Тищенко и даже Герасимова.
Кого могут назначить вместо Залужного, кто возглавит Вооруженные силы: шутливые версии соцсетей
Активнее всего обсуждают "назначение" Арестовича. В комментариях корреспонденты обыгрывают его прогнозы о двух-трех неделях, а также информацию о боевых выходах.
Соцсети шутливо обсуждают Арестовича как возможного нового Главнокомандующего Вооруженными силами:
- Какой интересный молодой человек, глаза такие умные.
- Он защитил границу в Техасе и штурмовал пустыни, прячась за кактусом. Лично видела моя бабушка кота по линии деда, которая во Вторую мировую сиротой осталась, написала в Вайбере. Верю мистеру Алексу. Победа близко, максимум через 14 – 21 день.
- Ну 33 выхода за две-три недели все-таки!
Что известно об "увольнении Залужного"
- Об этом сначала написал Борислав Береза, а впоследствии подхватило много СМИ со ссылкой на источники.
- Спикер президента Сергей Никифоров опроверг информацию об увольнении Залужного.
- Сам президент пока никак не комментировал это. Во время вечернего обращения Зеленский ни словом не обмолвился об отставке Главнокомандующего.
- Валерий Залужный пока тоже ничего не комментировал.
- В Минобороны лаконично написали "Нет это не правда". Впрочем, есть версия, что речь о возможном увольнении Рустема Умерова, о котором тоже писали соцсети. Собственно, именно эту фразу впоследствии обыграли в мемах об увольнении Залужного.