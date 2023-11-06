Вероятно, была охота за конкретным человеком, – Сухопутные войска об ударе по 128 бригаде
Источник:LIGA.net
В Сухопутных войсках убедили, что причиной удара не стало построение личного состава. Там добавили, что, возможно, это была "охота за конкретным человеком".
Об этом в интервью рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко. Он добавил, что нельзя постоянно жить в страхе.
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Проблема не в построении
Иван Тимочко убеждает, что это не проблема мероприятия, а проблема скопления людей. Упразднить подобное можно, но это ничего не изменит. Он добавил, что удар по 128 бригаде скорее был охотой за конкретным человеком. Тимочко припомнил удар по кафе в Грозе.
Даже то, что мы знаем, что там наводка была, братья-предатели. Но ведь мы знаем, что там ожидался кто-то из чиновников украинской власти. Расчет был на то, чтобы уничтожить его,
– вспоминает Тимочко.
Этот человек по определенным обстоятельствам не приехал в деревню или что-то произошло. Однако удар был запланирован – и произошел. Даже в переписке предателей было видно, что они обсуждали конкретного человека.
Председатель Совета убеждает, что торжества к любому мероприятию в рамках частей, подразделений или Украины все равно будут проходить. По его мнению, нельзя настолько быть загнанными в страх, чтобы отказать в уважении военных. Он добавил, что для предотвращения этого нужно готовиться лучше, нужно сделать выводы.
Что известно об ударе по личному составу
- Россияне 3 ноября нанесли удар ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в Запорожье. Удар состоялся во время награждения в честь дня ракетных войск. Личный состав собрали в одном месте, выстроили, после чего россияне нанесли удар.
- В 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде сообщили о гибель 19 бойцов. Так добавили, что проводится проверка всех обстоятельств трагедии.
- В вечернем обращении 6 ноября Владимир Зеленский сообщил о проведении Ставки по удару по 128 бригаде. Он заявил о отстранение командира на время расследования.