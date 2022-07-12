Уже два часа детонирует, – мэр Мелитополя о пожаре на захваченной россиянами базе в Мирном

Вблизи Мелитополя в захваченном поселке Мирное 12 июля вспыхнул пожар на военной базе, захваченный российскими военными. С территории базы идет густой дым.

Из базы оккупантов идет густой дым

Об этом в эфире канала "Рада" рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает 24 канал. Информация о пожаре в Мирном появилась около 13.30.

Кстати В оккупированной Кадиевке снова горит российская техника, – Братчук

Иван Федоров около 14:45 заявил, что на военной базе, расположенной в поселке Мирное, уже два часа что-то детонирует и идет густой дым.

Кроме того, мэр Мелитополя заявил, что российские оккупанты намеренно не выпускают людей на подконтрольную Украине территорию. Из его слов следует, что захватчики прикрываются гражданским населением.

Федоров напомнил, что в прошлый раз россияне блокировали блокпост в Васильевке, когда делали передислокацию. Для того чтобы ВСУ не помешали их планам, оккупанты держали на блокпосте около 1000 человек.

Что известно о пожаре в Мирном

О взрывах вблизи оккупированного Мелитополя информировали местные жители. По их словам, было слышно около 25 взрывов с базы воинской части спасателей, которую захватили россияне.

Иван Федоров сообщал, что именно туда российские оккупанты перевезли уцелевшую военную технику после того, как украинские военные нанесли ракетный удар по их базе в районе аэродрома Мелитополя.

Отметим, что ракетный удар по аэродрому в Мелитополе состоялся 3 июля. Тогда украинские артиллеристы нанесли более 30 ударов по одной из четырех российских военных баз в Мелитополе.

К теме Мелитопольского аэродрома, как военной базы россиян, уже не существует, – мэр

Иван Федоров заявлял, что горели казармы, склады с боеприпасами и горючим. По его словам, было ликвидировано более 200 российских военных и около 300 – ранено.

Добавим, что 2 июля в Мелитополе перевернулся российский бронепоезд. Инцидент произошел между Мелитополем и населенным пунктом фруктовое. Иван Федоров утром 3 июля подтвердил информацию.

Узнайте больше – пылает база российских военных вблизи Мелитополя: смотрите видео