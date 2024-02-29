Уже не КАБы, а НАРы: как враг давит на Бахмутском направлении

Наиболее динамичными на фронте в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" являются Купянское и Бахмутское направления. В частности, на последнем ВСУ проводят все необходимые инженерные и фортификационные мероприятия, чтобы удержать противника.

Начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш рассказал в эфире телемарафона, что россияне продолжают сунуть, пишет 24 Канал.

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Какова ситуация на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении проводятся все необходимые инженерные фортификационные мероприятия, чтобы удержать противника. Однако враг продолжает сунуть и в районе населенного пункта Ивановское, и в районе Богдановки, там уже идут бои в черте города. Враг продолжает подтягивать свои мощные резервы,

– рассказал Илья Евлаш.

По его словам, оккупанты постоянно:

атакуют дронами-камикадзе, в частности "Ланцетами",

корректируют свою артиллерию с помощью БПЛА типа Zala и "Орлан",

активно применяют FPV-дроны.

По словам спикера, Россия интенсивно использует штурмовые группы – "Шторм Z", "Шторм V", мотострелковые полки и бригады, которые продолжают штурмовать позиции наших защитников на фронте.

За прошедшие боевые сутки российская армия осуществила почти 700 обстрелов позиций ВСУ на Бахмутском направлении и четыре раза применила авиацию. Преимущественно на этом направлении фронта работали Су-25 и не привычными нам КАБами, а на этот раз оккупанты применяли НАРы – неуправляемые авиационные ракеты и нанесли 56 ударов дронами-камикадзе,

– рассказал начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Он уточнил, что состоялось 8 боевых столкновений, в ходе которых противник потерял 131 оккупанта и еще 79 единиц вооружения и военной техники.

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