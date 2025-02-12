Рада поддержала продление срока прохождения ВВК "ограниченно годными"

12 февраля на заседании Верховной Рады был рассмотрен законопроект, предусматривающий продление сроков прохождения повторной ВЛК для "ограниченно пригодных". 313 народных избранников проголосовали за документ в целом.

В принятом законопроекте № 12457 отмечается обязательность прохождения гражданами Украины, признанными ограниченно пригодными к военной службе, повторного медицинского осмотра, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение нардепа Ярослава Железняка.

До какой даты продлили ВЛК для "ограниченно пригодных"

Граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе до вступления в силу настоящего Закона (кроме лиц, признанных в установленном порядке лицами с инвалидностью) обязаны до 5 июня 2025 пройти повторную ВЛК.

Напомним, что ранее "ограниченно пригодные" должны были пройти повторный медосмотр до 4 февраля 2025 года. Впрочем, власти решили продлить сроки прохождения ВЛК для этой категории граждан. Поскольку менее половины из "ограниченно пригодных" прошла медкомиссию до указанной даты. В Раде признали, что на эту ситуацию повлияли, в частности, и объективные причины. Среди них – плохо обеспеченная коммуникационная рамка. Людям недостаточно хорошо объяснили, каким образом нужно проходить ВЛК: делать это самому или ждать повестки. Кроме того, была большая нагрузка на ТЦК. Впрочем, теперь процесс прохождения ВЛК был упростён. Направление можно получить в "Резерв+" без визитов в военкомат.