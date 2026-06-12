Увеличение доплат военным и четкие сроки службы: стало известно, когда представят реформу

Минобороны готовит реформу, которая будет предусматривать более четкие сроки службы и увеличение выплат для военных. Ее представят в ближайшие недели.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко в Верховной Раде 12 июня.

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Что известно о реформе?

В Министерстве обороны сейчас просчитывают,, как сбалансировать бюджет,, чтобы выплаты были постоянными.

Это большие средства. Мы сейчас рассчитываем, каким образом нам сбалансировать бюджет, для того,, чтобы обеспечить непрерывность этих выплат как в этом году,, так и в последующие периоды,

— сказала Свириденко.

Кроме того, также разрабатываются изменения, которые предусматривают определение более конкретных сроков службы.

К слову, в Украине также может произойти реформирование ТЦК – появятся так называемые «Офисы комплектования», которые будут иметь те же обязанности по оповещению и призыву граждан.

В интервью 24 Каналу военнослужащий, капитан Даниил Яковлев считает,, что провести реформу наше государство стремится из-за того,, что ТЦК наносит ущерб репутации армии,, ОПУ, и Минобороны.