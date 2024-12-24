В 2024 году россияне получили 24 новых самолета, но потеряли минимум 23 единицы. Несмотря на увеличение производства, Россия не способна быстро компенсировать такие потери.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Defence24. В конце декабря 2024 года российские пропагандисты объявили о поставке новой партии боевых самолетов Су-34 и Су-57 для ВКС России.

Читайте также Кормят карасей: россияне теряют целые взводы в попытках штурма правого берега Херсонщины

Новые самолеты и катастрофические потери техники

Всего в 2024 году Россия смогла получить 24 новых боевых самолета, в частности:

Су-34 (10 единиц);

(10 единиц); Су-35С (6 единиц);

(6 единиц); Су-57 (6 единиц);

(6 единиц); Су-30 (2 единицы).

Однако одновременно с этим Россия понесла значительные потери – по меньшей мере 23 самолета были уничтожены или повреждены. В частности, были потеряны такие модели, как:

Су-34 (9 единиц);

(9 единиц); Су-25 (4 единицы);

(4 единицы); Су-27 (3 единицы);

(3 единицы); Су-35С (2 единицы).

Почему Россия не может сохранить уровень боеготовности

Несмотря на новые поставки, производственные показатели России в 2024 году демонстрируют определенный регресс. Если сравнить с предыдущими годами, то количество изготовленных Су-34, Су-35 и Су-57 сократилось.

В 2023 году, например, было изготовлено только шесть Су-34, что является значительным снижением по сравнению с 2022 годом, когда их было десять. Потери техники стали еще больше из-за интенсивных боевых действий, а также из-за поражения авиации в результате высокоточных ударов Вооруженных Сил Украины.

Среди крупнейших потерь – уничтожение или повреждение стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 и А-50, которые являются критически важными для российской авиации.

Способен ли Российский ВПК обеспечить нужный уровень пополнения

Несмотря на определенные успехи в производстве новых самолетов, Россия вряд ли сможет быстро компенсировать такие потери в 2025 году.

Пока тенденция к снижению производственных темпов у российского военно-промышленного комплекса, а также проблемы с восстановлением уничтоженных самолетов, оставляют вопрос о способности России обеспечить достаточное пополнение своей авиации на следующий год.