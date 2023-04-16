В ISW обратили внимание на тотальную коррупцию в армии России: красноречивый случай произошел в Чечне

Коррупция в России является постоянной проблемой, препятствующей формированию их вооруженных сил. Несмотря на это, оккупанты продолжают мобилизацию.

Так, недавно издание "Радио Свобода" сообщило, что Астраханский областной военкомат 15 апреля 2023 года начал формирование нового контрактного подразделения "Лотос". То есть, несмотря ни на что, российские власти продолжают создавать новые военные формирования и используют все доступные методы, чтобы увеличить и ускорить призыв на военную службу.

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Что известно о коррупции у россиян

Российские власти 9 марта 2023 года приговорили начальника военного состава Чечни Ивана Попова к 1,5 годам тюрьмы за растрату.

По данным россиян, он с декабря 2021 по июнь 2022 года украл и перепродал боеприпасов и специального вмундирования на 12,5 миллиона рублей – это ориентировочно 153 тысяч 250 долларов.

Тотальная коррупция является постоянной проблемой для усилий России по формированию вооруженных сил,

– заявили аналитики ISW.

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К каким еще действиям прибегает Путин