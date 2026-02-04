Об этом говорится в материале ABC News.

Что произошло в Австралии?

Семья отдыхала в Квиндалупе, в 250 километрах к югу от Перта: они катались на досках с веслами и каяках, однако сильный ветер сбил их надувные лодки с курса.

13-летний подросток пытался доплыть обратно на каяке, но лодка заполнилась водой из-за волн. Тогда он решил плыть и преодолел 4 километра.

Командир спасательной службы Naturaliste Marine Rescue Пол Бресланд сказал, что 47-летнюю мать, ее 12-летнего сына и 8-летнюю дочь в конце концов нашли в 20:30. В этот момент они цеплялись за доску для гребли после того, как их отнесло на 14 километров от берега.

Бресланд отметил, что усилия 13-летнего, который продолжал плыть к берегу, были "сверхчеловеческими".

Он проплыл первые два, как он думает, часа в спасательном жилете. Но храбрый парень подумал, что с жилетом он не доплывет, поэтому он бросил его, и следующие два часа проплыл без него,

– объяснил Пол Бресланд.

После того как подросток добрался до берега и подал сигнал тревоги, была развернута многопрофильная поисково-спасательная операция с участием водной полиции Западной Австралии, местных добровольцев морской спасательной службы и вертолета спасательной службы Западной Австралии.

