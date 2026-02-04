Об этом говорится в материале ABC News.
Что произошло в Австралии?
Семья отдыхала в Квиндалупе, в 250 километрах к югу от Перта: они катались на досках с веслами и каяках, однако сильный ветер сбил их надувные лодки с курса.
13-летний подросток пытался доплыть обратно на каяке, но лодка заполнилась водой из-за волн. Тогда он решил плыть и преодолел 4 километра.
Командир спасательной службы Naturaliste Marine Rescue Пол Бресланд сказал, что 47-летнюю мать, ее 12-летнего сына и 8-летнюю дочь в конце концов нашли в 20:30. В этот момент они цеплялись за доску для гребли после того, как их отнесло на 14 километров от берега.
Бресланд отметил, что усилия 13-летнего, который продолжал плыть к берегу, были "сверхчеловеческими".
Он проплыл первые два, как он думает, часа в спасательном жилете. Но храбрый парень подумал, что с жилетом он не доплывет, поэтому он бросил его, и следующие два часа проплыл без него,
– объяснил Пол Бресланд.
После того как подросток добрался до берега и подал сигнал тревоги, была развернута многопрофильная поисково-спасательная операция с участием водной полиции Западной Австралии, местных добровольцев морской спасательной службы и вертолета спасательной службы Западной Австралии.
Во время катастрофы в Испании спаслась 6-летняя девочка
В Испании 18 января в результате аварии двух скоростных поездов в муниципалитете Адамус погибло несколько десятков человек. Однако некоторых людей удалось спасти, в частности 6-летнюю девочку.
По данным СМИ, девочка возвращалась домой с семьей после просмотра мюзикла "Король Лев" в Мадриде: ребенок получил лишь незначительное ранение головы.
Она сама шла вдоль путей после того, как ее родители, брат и двоюродный брат погибли в скоростной аварии.