Про це йдеться в матеріалі ABC News.

Що сталося в Австралії?

Сім'я відпочивала у Квіндалупі, за 250 кілометрів на південь від Перта: вони каталися на дошках з веслами й каяках, однак сильний вітер збив їхні надувні човни з курсу.

13-річний підліток намагався доплисти назад на каяку, але човен заповнився водою через хвилі. Тоді він вирішив пливти і здолав 4 кілометри.

Командир рятувальної служби Naturaliste Marine Rescue Пол Бресланд сказав, що 47-річну матір, її 12-річного сина та 8-річну доньку врешті-решт знайшли о 20:30. У цей момент вони чіплялися за дошку для веслування після того, як їх віднесло на 14 кілометрів від берега.

Бресланд зазначив, що зусилля 13-річного, який продовжував пливти до берега, були "надлюдськими".

Він проплив перші дві, як він думає, години в рятувальному жилеті. Але хоробрий хлопець подумав, що з жилетом він не допливе, тому він кинув його, і наступні дві години проплив без нього,

– пояснив Пол Бресланд.

Після того як підліток дістався берега і подав сигнал тривоги, була розгорнута багатопрофільна пошуково-рятувальна операція за участю водної поліції Західної Австралії, місцевих добровольців морської рятувальної служби та вертольота рятувальної служби Західної Австралії.

