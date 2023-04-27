Врага удается не только удерживать, но и отбивать, – военный ВСУ о жестоких боях в Бахмуте
Ситуация в Бахмуте остается очень сложной и напряженной. Противник имеет преимущество в живой силе, но у нее проблемы с мотивацией.
Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ Юрий Федоренко. По его словам, потеря Бахмута будет означать своими руками помочь врагу захватывать новые украинские территории.
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Враг не оставляет попыток взять город
Юрий Федоренко объяснил, что в Бахмуте ситуация все еще сверхсложная, потому что это направление для врага продолжает быть одним из самых приоритетных.
"Противник применяет весь имеющийся ударно-штурмовой потенциал: и живую силу, и технические средства, огневые средства, авиацию", – подчеркнул он.
В настоящее время ведется оборона города, где противник большого успеха не имеет. Поэтому оккупанты прибегают к использованию авиации, чтобы буквально "выжечь Силы обороны с занимаемых позиций". Впрочем, ожидаемого результата они, конечно, не получают.
В городе ведутся жесточайшие бои. Также россияне решили усилить давление именно на пути сообщения, которые ВСУ используют для завоза резервов и техники.
Юрий Федоренко рассказал, почему важно, чтобы Бахмут оставался украинским: смотрите видео
Почему Бахмут важен
Пути сообщения под огневым поражением противника. С этой целью он использует артиллерию.
Украинский защитник сосредоточил внимание на том, что содержание Бахмута имеет очень важное значение. При условии, если ВСУ проделают маневр и покинут город, оккупанты выйдут на рубежи, которые и хотели получить.
Далее противник станет в оборону и у него высвобождается огромное количество ударно-штурмового потенциала, которое сейчас привлечено на Бахмутском направлении. Этот весь резерв будет переброшен на другое направление – на Марьинку для усиления их группировки войск, Лиман или Сватово,
– объяснил он.
Федоренко заметил, что это приведет к потере еще большего количества территорий.
"Содержание города Бахмут высокой ценой, которая сейчас есть, чрезвычайно важно, потому что мы не даем противнику высвободить резерв и при этом еще и ликвидируем его ударно-штурмовой потенциал", – убежден он.
По его словам, украинцам нужно освобождать территории, чтобы не допустить врага к другим землям.
Кто воюет на стороне России
Юрий Федоренко подчеркнул, что противник в разы превосходит численность живой силы.
"Это комбинированная живая сила: и ППК "Вагнера", и десантники, и мобилизованные, среди которых были созданы мобильные группы, и спецназовцы", – пояснил он.
Российские спецназовцы заходят в город для взятия определенного рубежа, чтобы потом на эти же позиции вошли военнослужащие, имеющие меньший уровень подготовки.
Численностью противник преобладает. По духу, храбрости и умению, пониманию военного дела, конечно, преимущество на стороне Сил обороны Украины,
– убежден он.
Украинский военный заметил, что у россиян нет тенденции сдаваться в плен, потому что их потом не принимают обратно.
"У них дорога только в одну сторону", – рассказал он и добавил, что сдача в плен в России карается расстрелом.
Также оккупанты используют психотропные вещества, которые притупляют чувство ужаса.
Ситуация в Бахмуте: главные новости
- По состоянию на 27 апреля на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Противник вел бесполезные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Василовка и Ивановское.
- Командующий восточной группировкой ВСУ генерал-полковник Александр Сырский объяснил, что россияне стремятся захватить Бахмут, чтобы хоть как-то компенсировать свои неудачи в войне против Украины. К тому же российская пропаганда подает бои за город как вторую "битву за Сталинград".
- Разведка Великобритании заявила, что ключевым событием за последнюю неделю на Бахмутском направлении стали бои на окраинах города, особенно у села Хромово.
- Секретарь СНБО Алексей Данилова сообщил, что вопросы Бахмута обсуждают на каждом заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.