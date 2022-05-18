В Бахмуте из-под завалов дома достали тело 2-летней девочки

18 мая 2022 , 22:53
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Источник:

Донецкая областная прокуратура

Число жертв в результате обстрела жилого дома в Бахмуте Донецкой области возросло. В частности, стало известно, что россияне убили еще одного ребенка.

Тело ребенка под завалами разрушенного дома обнаружили 18 мая. Также спасатели обнаружили погибшую 35-летнюю женщину.

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Поисково-спасательные мероприятия на месте происшествия все еще продолжаются. Общее число погибших составляет 4 человека, пострадавших – 5 человек.

Детали о циничном обстреле жилого дома

17 мая российская армия нанесла ракетный удар по Бахмуту. Один из снарядов попал в жилой дом – пятиэтажка обрушилась. В результате погибли двое мужчин в возрасте 43 и 44 лет, а также 75-летняя женщина. Еще четверо человек, среди которых дети – 9, 12 и 17 лет – получили ранения различной степени тяжести.

Заметим, всего за 17 мая оккупанты обстреляли еще 11 сел и городов в Донецкой области:

  • Мариуполь,
  • Соледар,
  • Авдеевка,
  • Лиман,
  • Торецк,
  • Константиновка,
  • Северск,
  • Зализное,
  • Бахмутское,
  • Северное,
  • Яблоневка.

Из-за этого разрушения получили 52 объекта гражданской инфраструктуры. Среди них школы, жилые дома, фермерское хозяйство, промышленные предприятия и объекты критической инфраструктуры.

Заметим, били россияне по мирным украинцам из авиации, танков, тяжелой артиллерии, а также ракетных комплексов "Точка-У".

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Автор: Софія Мінджоса