Сколько оккупантов Россия согнала в Бахмут: ответ ВСУ
В борьбе за Бахмут Россия лишилась тысячи единиц личного состава и сотни единиц техники. Этот город остается важным для россиян, поскольку именно его оккупацию российская пропаганда представила как одну из главных "побед" в войне против Украины.
Наши военные рассказали, что враг все еще держит там тысячи единиц личного состава. Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона рассказал, что там продолжаются тяжелые бои, пишет 24 Канал.
Смотрите также Успехи ВСУ под Бахмутом и Роботиным: как в сентябре изменилась линия фронта
Сколько оккупантов в Бахмуте
Что касается Бахмута, то противник сосредоточил там свои значительные силы, это более 10 тысяч человек личного состава. И сейчас там идут тяжелые бои,
– заявил Илья Евлаш.
По его словам, пока не говорится о том, что российские оккупанты собираются выходить из Бахмута. Однако и наши военнослужащие пока не собираются штурмовать город, ведь это приведет к большим потерям.
"Сейчас принимаются все необходимые меры, чтобы продвинуться вперед и закрепиться там и нанести огневой поражение противнику", – заявил спикер.
Кстати, Вооруженные Силы Украины усилили атаки на южном фланге у Бахмута и освободили населенные пункты Андреевка и Клещиевка.
Война России против Украины: последние новости по фронту
- Украинские военные проводят контрнаступление. Утром 2 октября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что наши военные продолжают обороняться на востоке и юге Украины. Кроме того, продолжаются наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательные действия в Бахмутском направлении.
- Также ВСУ уничтожают врага и шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах. Только за последние сутки враги потеряли на войне в Украине 510 единиц личного состава и десятки единиц техники. В частности, 15 танков, 9 боевых бронированных машин, 3 средства ПВО, 18 дронов и много другой техники.
- Американские аналитики Института изучения войны заявили, что к югу от Роботиного ситуация нестабильна, сложная и динамичная. Ведь контроль над важными полевыми укреплениями уже несколько раз переходил из одних рук в другие.