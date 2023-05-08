ССО вычислили, а М777 уничтожила: в Бахмуте превратили в прах вражеских пулеметчиков

Город-крепость Бахмут оккупанты не первый месяц стараются не только захватить, но и сравнить с землей. Здания, стены которых выдержали непрерывные обстрелы, используют как позиции для пулеметчиков.

Такую работу врага показал в видео 8 отдельный полк специального назначения. На нем видно, как с предпоследнего этажа многоэтажки враг ведет огонь по украинским войскам.

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Минус пулеметный расчет

Вероятно, захватчик был свято убежден если не в "совершенной" маскировке, так своей недостижимости. Однако операторы Сил специальных операций ВСУ смогли его зафиксировать, после чего оставались считанные минуты до конца его противоукраинской деятельности.

Ведь эту информацию передали расчету, который из гаубицы М777 ударил по оккупантам.

Уничтожен пулеметный расчет противника, который вел огонь из многоэтажки в Бахмуте. Очередная слаженная работа операторов ССО с расчетом М777,

– сообщили в ССО ВСУ.

Благодаря слаженной работе защитники уничтожили вражеский пулеметный расчет: видео

Что происходит вблизи Бахмута: коротко

По состоянию на 8 мая российские захватчики продолжают активные действия в районе Бахмута, тяжелые бои продолжаются в западной части города. Как и по другим городам на Бахмутском направлении, там в течение последних суток враг нанес авиационные удары.

Кроме авиаударов обычными снарядами оккупанты прибегают и к обстрелам запрещенными фосфорными бомбами. При этом фосфором враг забрасывает город не только во время авианалетов, но и с помощью РСЗО "Град".

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что страна-террористка изо всех сил пытается полностью захватить Бахмут до 9 мая. Ради этого захватчики стягивают в город вагнеровцев с других направлений, а также заменяют ими штурмовые отряды десантников, которые сейчас воюют на Бахмутском направлении.