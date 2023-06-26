СМИ пишут, что в Беларуси строят лагерь для вагнеровцев: "Белорусский Гаюн" это опровергает

В Беларуси начали строить лагеря для размещения наемников из ЧВК "Вагнера". В частности, известно, что один из таких лагерей уже строится в Осиповичах Могилевской области Беларуси.

Он будет рассчитан на 8 тысяч вагнеровцев. Собеседник издания в лесничестве области рассказал, что лагерей должно быть несколько, один из них возле города Осиповичи.

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Что известно о строительстве лагерей для вагнеровцев в Беларуси

Издание написало, что лагерь для вагнеровцев строят в Осиповичах Могилевской области, в 200 километрах от границы с Украиной.

Мы работаем, уже сегодня (26 июня – 24 Канал) работаем. Завтра до обеда стоит задача (построить – 24 Канал),

– заявил собеседник издания.

По его словам, лагерь будет располагаться на 24 тысячах квадратных метров и будет вмещать 8 тысяч коек.

Кроме того, источник издания, близкий к руководству Могилевской области, подтвердил – власти приказали построить лагерь для ЧВК "Вагнер" в регионе.

Данные об отправке вагнеровцев в Беларусь подтверждают родные

Родственница вагнеровца, ссылаясь на знакомого, сообщила, что вагнеровцев, оставшихся в Ростове, направят в Беларусь.

Другая собеседница сообщила, что ее муж 24 июня был в Ростове, однако пояснил, что их будут отправлять в Беларусь "скорее всего". С этого времени он на связь не выходил.

По данным издания, еще трое участников чатов родственников вагнеровцев заявили, что:

получали похожие сообщения от близких;

не знают точно, идут ли вагнеровцы в сторону Беларуси.

Еще один собеседник сказал, что его родственник по состоянию на 26 июня до сих пор "под Ростовом".

"Белорусский Гаюн" не видит доказательств строительства лагеря

Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" заверила, что у них нет доказательств, свидетельствующих о строительстве лагеря для вагнеровцев в Осиповичском районе Беларуси.

По состоянию на 17:30 26 июня мы однозначно можем сказать, что за прошедшие сутки не было зафиксировано ни одной активности в Осиповичском районе, не говоря уже о строительстве такого большого объекта,

– заявили в группе.

Также там объяснили, что вызывает вопрос, что российское издание получило комментарий от источников, близких к руководству Могилевской области. Белорусские независимые СМИ таких комментариев не получали и эту информацию не подтверждают.

Более того, в мониторинговой группе объяснили, что:

они могут подтвердить или опровергнуть эти данные путем прямого наблюдения;

по состоянию на 26 июня никаких колонн ЧВК, которые двигаются в Беларусь или уже находятся в стране, – нет.

Что этому предшествовало