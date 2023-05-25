Беларусь в полуокружении НАТО: Свитан предположил, зайдет ли на территорию страны полк Калиновского

Генерал и бывший заместитель министра обороны Польши Вальдемар Скшипчак подчеркнул, что в Беларуси может произойти народное восстание. В то же время в России заявили, что не дадут свергнуть Александра Лукашенко.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан предположил, что такое развитие событий вполне возможно. Даже уже есть наглядный пример. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Украина поддержит белорусов

На днях Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" вошел в Белгородскую область, чтобы деоккупировать российскую территорию. Раньше они также заходили в Брянскую область. А впереди широкомасштабное вхождение в Курскую и Брянскую.

Также будет заходить на территорию Беларусь полк имени Кастуся Калиновского. Он состоит из белорусов, воюющих с нами против российского режима еще с 2013 года,

– отметил военный эксперт.

Он напомнил, что белорусы были на Майдане с его первых дней. И одним из первых убитых во время этих событий стал белорус Михаил Жизневский. Белорусы уже 10-й год воюют против России, в частности, на украинской территории. Но их главная задача – освободить Беларуси от режима Лукашенко.

Полк Калиновского однозначно будет это делать. К нему могут присоединиться сотни и тысячи белорусов, находящихся сейчас в Украине, Польше, странах Балтии. Белорусы, живущие в Польше, будут с ее территории заходить в Беларусь. И поляки сейчас к этому готовятся,

– предположил Свитан.

Украина также поддержит белорусов, которые будут освобождать увольнять свою родину. Они ведь уже 10 лет помогают украинцам.

Роман Свитан допустил возможность народного восстания в Беларуси: смотрите видео

"Балкон" в Европу

Беларусь, если посмотреть на карту, "балкон" в Европу. Она с трех сторон окружена странами, входящими в НАТО. А Украина двигается в сторону Альянса.

Беларусь уже находится в оперативном окружении у войск НАТО и белорусских освободительных сил, которые сейчас возглавляет полк Калиновского. Это понимает польский генерал и российская власть. Поэтому она начала нервничать по этому поводу,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

В то же время заявления Кремля о том, что он якобы прикроет Лукашенко, безосновательны. Россия не может защитить 42 километра границы в Белгородской области. А прикрыть границы Беларуси для нее просто нереально.

Больше о заявлении генерала Вальдемара Скшипчака

Бывший заместитель министра обороны Польши предположил, что в Беларуси будут проводиться операции по свержение режима Лукашенко. Он призвал поляков поддержать свободолюбивых белорусов.

Скшипчак подчеркнул, что у поляков есть причины помогать белорусам так же, я они помогают украинцам.

Также он отметил, что у власти Лукашенко нет достаточной военной мощи, чтобы задушить восстание белорусского народа. А Россия не придет на помощь Лукашенко, ведь будет решать собственные проблемы.

На заявление польского генерала отозвался спикер Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что Кремль поддержит Беларуси и вмешается в случае возникновения критической ситуации. Ведь Россия – партнер Беларуси и имеет определенные обязательства перед ней.

Полк имени Кастуся Калиновского был создан в марте 2022 года Вооруженными Силами Украины с целью защиты Киева. Это военная часть, состоящая из добровольцев из Беларуси. В частности, представителей оперативно-тактической группировки "Беларусь", "Белого легиона", "Молодого фронта" и других, которые воевали на территории Украины с 2014 года.