"Светит" наказание и депортация: в Беларуси задержали украинку за ее проукраинские комментарии

В Беларуси продолжают арестовывать украинцев. Силовики Беларуси задержали гражданку Украины за поддержку своего государства в войне с Россией.

Следует отметить, что женщина имеет вид на жительство в Беларуси. Официальной информации о том, в чем именно обвиняют женщину нет, информирует 24 Канал.

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Белорусские силовики задержали украинку

Силовики спецподразделения МВД Лукашенко – ГУБОПиК задержали гражданку нашего государства, которое имеет белорусский вид на постоянное проживание.

После задержания с женщиной опубликовали так называемое "покаянное" видео. Украинку заставили сказать, что она была подписана на "плохие" телеграммы-каналы, поддерживала "украинских неонацистов", а также участвовала в протестах 2020 года в Беларуси.

Пока неизвестно, что именно инкриминируют задержанной и в каком она статусе. Однако силовики угрожают ей наказанием и депортацией из страны.

Инциденты задержания в Беларуси за поддержку Украины: что известно

Среди белорусов есть те, кто не боится выражать свою поддержку в нашем государстве. Однако Лукашенко помогает Путину вести войну с Украиной и пытается погасить какие-либо проявления поддержки государства со стороны людей.

Так, в 2022 году за проукраинское видео силовики Лукашенко хотели наказать женщину из Минска. Она на видео положила руки в форме сердца и написала слова в поддержку Украины. Однако впоследствии в сети появилось видео, где она "раскаивается" и вроде бы забирает свои слова обратно. Очевидно, под давлением силовиков Лукашенко ей нужно было записать этот ролик.

В ноябре того же года белорусские силовики задержали неоднократно мужчину, который поддерживал Украину, прямо посреди улицы. В конце концов они заставили мужчину сказать, что он теперь поддерживает российскую армию и заставили петь песню о Дне Победы.

В ноябре 2023 года в белорусском городе Волковыске силовики задержали украинца, имеющего гражданство Беларуси. Журналисты отмечали, что силовики Лукашенко заставили задержанного записать "покаянное видео" с оскорблением Владимира Зеленского и признанием того, что он публиковал в интернете белорусскую национальную символику.

В Беларуси за выражение антивоенной позиции было задержано не менее 1645 мужчин и женщин. Из них 82 человека осуждены по уголовным делам на срок от 1 года до 23 лет. На самый большой срок осудили фигурантов дел о диверсиях на железной дороге.