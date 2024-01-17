В Белгороде были взрывы, россияне не могут посчитать, сколько дронов "сбили"

В ночь на 17 января Украина и Россия обменялись дроновыми ударами. Оккупанты слышали взрывы в Белгороде и в районе Шебекино.

Россияне же ударили по Одессе. Пока известно о трех раненых. Местные паблики писали, что горела многоэтажка.

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Что известно о взрывах в Белгороде ночью 17 января

Россияне жаловались в чатах, мол, нам страшно, давайте в подвал. Другая часть снимала возле окон и ругалась.

Россияне снимают атаку беспилотников на Белгород: смотрите видео (внимание, есть ненормативная лексика)

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что "славная" российская пэ-вэ-о сбила семь беспилотников. Впрочем, они наделали беды.

Последствия атаки дронами по Белгороду:

в Белгородском районе есть повреждения в жилом секторе – повреждены остекление в жилом доме и кровля;

произошло возгорание хозяйственного сооружения;

в одном из поселков отключено электричество.

В минобороны государства-агрессора сообщили, что сбиты четыре беспилотника и семь ракет. Журналисты BBC обратили внимание, что ни время, ни детали об атаках не совпадают, поэтому, возможно, речь идет о двух разных событиях.

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