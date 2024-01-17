В Белгороде были взрывы, россияне не могут посчитать, сколько дронов "сбили"
В ночь на 17 января Украина и Россия обменялись дроновыми ударами. Оккупанты слышали взрывы в Белгороде и в районе Шебекино.
Россияне же ударили по Одессе. Пока известно о трех раненых. Местные паблики писали, что горела многоэтажка.
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Что известно о взрывах в Белгороде ночью 17 января
Россияне жаловались в чатах, мол, нам страшно, давайте в подвал. Другая часть снимала возле окон и ругалась.
Россияне снимают атаку беспилотников на Белгород: смотрите видео (внимание, есть ненормативная лексика)
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что "славная" российская пэ-вэ-о сбила семь беспилотников. Впрочем, они наделали беды.
Последствия атаки дронами по Белгороду:
- в Белгородском районе есть повреждения в жилом секторе – повреждены остекление в жилом доме и кровля;
- произошло возгорание хозяйственного сооружения;
- в одном из поселков отключено электричество.
В минобороны государства-агрессора сообщили, что сбиты четыре беспилотника и семь ракет. Журналисты BBC обратили внимание, что ни время, ни детали об атаках не совпадают, поэтому, возможно, речь идет о двух разных событиях.
Туалетов нет, трубы рвутся, но Россия собирается воевать против НАТО
- Время от времени россияне теряют свои ракеты, запуская их по Украине. И – что парадоксально – при этом угрожают странам Балтии.
- А у тех, кто посмеет критиковать власть, отберут имущество – такое наказание придумали за распространение "фейков об армии".