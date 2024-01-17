Росіяни ж ударили по Одесі. Поки відомо про трьох поранених. Місцеві пабліки писали, що горіла багатоповерхівка.

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Що відомо про вибухи в Бєлгороді вночі 17 січня

Росіяни скаржилися в чатах, мовляв, нам страшно, давайте у підвал. Інша частина знімала біля вікон і лаялася.

Росіяни знімають атаку безпілотників на Бєлгород: дивіться відео (увага, є ненормативна лексика)

Губернатор Бєлгородської області Гладков повідомив, що "славнозвісна" російська пе-ве-о збила сім безпілотників. Утім, вони наробили біди.

Наслідки атаки дронами по Бєлгороду:

у Бєлгородському районі є пошкодження в житловому секторі – пошкоджено скління у житловому будинку та покрівля;

сталося займання господарської споруди;

в одному із селищ відключено електрику.

У міноборони держави-агресорки повідомили, що збито чотири безпілотники та сім ракет. Журналісти BBC звернули увагу, що ані час, ані деталі про атаки не збігаються, тож, можливо, мова про дві різні події.

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