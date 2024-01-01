Не дорасследовал: в Белгороде обезврежен офицер следственного комитета России
Источник:ГУР
Украинские разведчики сообщили, что в Белгороде "хлопок" уничтожил российского офицера. На праздничный "концерт Кобзона" отправился 27-летний Михаил Конопицын.
Он в Белгороде работал в составе военного следственного отдела следственного комитета России. Однако, очевидно, у оккупанта там не сложилась работа.
Смотрите также Когда потери России в войне могут составить более полумиллиона: разведка Британии дала оценку
Разведка рассказала, кого "хлопок" уничтожил в России
Так, в результате удара 30 декабря 2023 года по военным объектам России ликвидирован 27-летний российский старший лейтенант Михаил Конопицин,
– рассказали в разведке.
По ее данным, врага отправили в Белгород в ноябре 2023 года, чтобы он работал в составе военного следственного отдела следственного комитета России. Как оказалось, он выполнял свои обязанности не слишком долго.
До этого оккупант воевал против Украины как командир взвода противотанковых ракет.Справка. В Белгороде 30 декабря 2023 года раздавались взрывы, виднелся столб черного дыма. Источники 24 Канала в спецслужбах сообщили, что это работа Сил обороны и безопасности.
Потери врага на войне в Украине
С 24 февраля 2022 года Россия потеряла на войне в Украине:
- личного состава – около 360 010 (+780);
- танков – 5983 (+6);
- боевых бронированных машин – 11 087 (+17);
- артиллерийских систем – 8482 (+18);
- РСЗО – 943 (+0);
- средства ПВО – 625 (+2);
- самолетов –329 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6657 (+66);
- крылатые ракеты – 1709 (+0);
- корабли/катера – 23 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 11 330 (+38);
- специальная техника – 1277 (+9).