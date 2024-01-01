Не дорасследовал: в Белгороде обезврежен офицер следственного комитета России

1 января 2024, 09:44
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Источник:

ГУР

Украинские разведчики сообщили, что в Белгороде "хлопок" уничтожил российского офицера. На праздничный "концерт Кобзона" отправился 27-летний Михаил Конопицын.

Он в Белгороде работал в составе военного следственного отдела следственного комитета России. Однако, очевидно, у оккупанта там не сложилась работа.

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Разведка рассказала, кого "хлопок" уничтожил в России

Так, в результате удара 30 декабря 2023 года по военным объектам России ликвидирован 27-летний российский старший лейтенант Михаил Конопицин,
– рассказали в разведке.

По ее данным, врага отправили в Белгород в ноябре 2023 года, чтобы он работал в составе военного следственного отдела следственного комитета России. Как оказалось, он выполнял свои обязанности не слишком долго.

До этого оккупант воевал против Украины как командир взвода противотанковых ракет.

Справка. В Белгороде 30 декабря 2023 года раздавались взрывы, виднелся столб черного дыма. Источники 24 Канала в спецслужбах сообщили, что это работа Сил обороны и безопасности.

Потери врага на войне в Украине

С 24 февраля 2022 года Россия потеряла на войне в Украине:

  • личного состава – около 360 010 (+780);
  • танков – 5983 (+6);
  • боевых бронированных машин – 11 087 (+17);
  • артиллерийских систем – 8482 (+18);
  • РСЗО – 943 (+0);
  • средства ПВО – 625 (+2);
  • самолетов –329 (+0);
  • вертолетов – 324 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6657 (+66);
  • крылатые ракеты – 1709 (+0);
  • корабли/катера – 23 (+0);
  • подлодки – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 11 330 (+38);
  • специальная техника – 1277 (+9).
Автор: Діана Квасневська