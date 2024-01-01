Не дорасследовал: в Белгороде обезврежен офицер следственного комитета России

Украинские разведчики сообщили, что в Белгороде "хлопок" уничтожил российского офицера. На праздничный "концерт Кобзона" отправился 27-летний Михаил Конопицын.

Он в Белгороде работал в составе военного следственного отдела следственного комитета России. Однако, очевидно, у оккупанта там не сложилась работа.

Смотрите также Когда потери России в войне могут составить более полумиллиона: разведка Британии дала оценку

Разведка рассказала, кого "хлопок" уничтожил в России

Так, в результате удара 30 декабря 2023 года по военным объектам России ликвидирован 27-летний российский старший лейтенант Михаил Конопицин,

– рассказали в разведке.

По ее данным, врага отправили в Белгород в ноябре 2023 года, чтобы он работал в составе военного следственного отдела следственного комитета России. Как оказалось, он выполнял свои обязанности не слишком долго.

До этого оккупант воевал против Украины как командир взвода противотанковых ракет.

Потери врага на войне в Украине

С 24 февраля 2022 года Россия потеряла на войне в Украине: