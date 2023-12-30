В Белгороде прогремели взрывы: над городом виднеется столб черного дыма

В российском приграничном городе 30 декабря громко. Сообщают, что там также виден столб черного дыма.

Телеграм-каналы сообщают, что в Белгороде прогремели взрывы. Известно о нескольких попаданиях, передает 24 Канал.

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На месте столб черного дыма

Сначала в российском Белгороде слышали взрывы. Позже после этого начали писать о том, что на месте попаданий виднеется черный дым. Вероятно, российская ПВО пыталась сбить неизвестную воздушную цель в небе, но получилось неудачно.

Источникив спецслужбах сообщили, что Силы обороны ударили по военным объектам в Белгороде. Непрофессиональные действия операторов российской ПВО повлекли разрушение гражданской инфраструктуры города.

Российские паблики пишут, что пострадал центр города. По сообщению российских властей, известно о 4 погибших и 7 раненых. Также телеграм-каналы пишут, что есть попадание в жилой сектор.

Подробности будут известны впоследствии.

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