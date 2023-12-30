В Белгороде прогремели взрывы: над городом виднеется столб черного дыма
В российском приграничном городе 30 декабря громко. Сообщают, что там также виден столб черного дыма.
Телеграм-каналы сообщают, что в Белгороде прогремели взрывы. Известно о нескольких попаданиях, передает 24 Канал.
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На месте столб черного дыма
Сначала в российском Белгороде слышали взрывы. Позже после этого начали писать о том, что на месте попаданий виднеется черный дым. Вероятно, российская ПВО пыталась сбить неизвестную воздушную цель в небе, но получилось неудачно.Обратите внимание! Источники 24 Канала в спецслужбах сообщили, что Силы обороны ударили по военным объектам в Белгороде. Непрофессиональные действия операторов российской ПВО повлекли разрушение гражданской инфраструктуры города.
Российские паблики пишут, что пострадал центр города. По сообщению российских властей, известно о 4 погибших и 7 раненых. Также телеграм-каналы пишут, что есть попадание в жилой сектор.
Подробности будут известны впоследствии.
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Взрывы в России: последние новост
- Ночь на 30 декабря оказалась тревожной для россиян. Оккупанты жаловались на взрывы сразу в 5 областях и заявляли об атаке беспилотников. Как сообщили источники 24 Канала, под ударом оказались военные объекты на территории России. Всего было выпущено более 70 дронов. Стоит отметить, что это произошло следующей ночью после массированной атаки врага по Украине.
- В сети сообщали, что взрывы раздавались в 5 областях: Брянской, Орловской, Курской, Воронежской и Московской. Российское минобороны традиционно отчиталось об успешной работе противовоздушной обороны и заявило о сбитии 32 беспилотников.
- Однако в России отмечают, что сбивают дроны бортами своих кораблей и техникой, поэтому доверять вражеским сообщениям не стоит.