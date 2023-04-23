Упавшая в Белгороде бомба, была без предохранителя: почему не взорвалась

Авиабомба, найденная 22 апреля в российском Белгороде, была без предохранителя. Так что горожанам просто невероятно повезло, что не произошло взрыва.

Об этом сообщили российские СМИ, ссылаясь на наблюдение бывшего военного лётчика. 24 Канал собрал жалобу россиян и объяснение, почему бомба таки не взорвалась.

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Сами себе противоречат

Тот факт, что бомба была без предохранителя, свидетельствует о том, что пилот поставил ее на взрыв перед сбросом. А это ставит под сомнение официальную версию россиян о "внештатном сходе авиационного боеприпаса".

Если бомбу сняли с предохранителя, то явно намеревались сбросить ее на цель.

Почему же она все же не взорвалась

Во-первых, бомба была старой, и именно поэтому ее система взвода могла не сработать.

Во-вторых, на нем могли быть сняты не все предохранители.

В-третьих, похоже, что бомба вошла в землю хвостовой частью, что также могло помешать ее детонации.

В общем, удачное стечение обстоятельств,

– говорят российские эксперты и добавляют, что случается он не всегда.

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