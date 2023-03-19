Не в интересах Украины, – в Белом доме расставили точки над "і" по вопросу прекращения огня

В США не поддерживают идею прекращения огня в Украине и временного отложения вопроса о территориальных границах. В Белом доме подчеркнули, что от этого выиграет только Россия.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он прокомментировал мнение, что если прекращение огня может временно отложить вопрос о территориальных границах, то оно может быть допустимо.

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Прекращение огня не должно закреплять за Россией новые территории

Кирби подчеркнул, что это "не отвечает интересам Украины, интересам всего мира, интересам Устава ООН". Кроме того, он отметил, что это было бы нарушением Устава ООН.

Представитель Белого дома напомнил о так называемом "мирном плане" Китая, в котором говорится об уважении к суверенитету. В то же время Кирби обратил внимание, что прекращение огня не должно закреплять за Россией новые территории.

Посмотрите первый пункт предложений Китая. Там говорится, что они выступают за уважение суверенитета. И знаете что? Мы с этим согласны, все должны быть с этим согласны. Но если вы хотите, чтобы суверенитет уважался, то вы не будете призывать к прекращению огня, которое закрепляет достояние России и оставляет все как есть, в ущерб украинскому народу,

– сказал он.

Что известно о мирном плане Китая