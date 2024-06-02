Тела сжигают прямо на улице: откуда в Бердянск массово стягивают трупы оккупантов

В пропагандистских телеграмм-каналах временно оккупированного Бердянска неожиданно появилась информация, что в городской морг россияне свозят тела своих военных, погибших во время штурма украинских позиций. Их слишком много, поэтому город переполнен трупами.

Тела вражеских захватчиков, которые массово привозят в Бердянск, россиянам приходится сжигать прямо на улице. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что во временно оккупированный город их свозят из Роботино Запорожской области. Враг пытается давить там, поэтому накапливает большое количество сил.

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Потери россиян

Россияне на Запорожском направлении пытаются постоянно давить. Они, вероятно, планируют открыть еще один участок фронта – наступать в сторону Орехова.

Андрющенко отметил, что в результате постоянных штурмовых атак россияне теряют большое количество личного состава не только на Харьковском направлении, но и на Запорожском направлении.

На Запорожье наступать им гораздо сложнее, ведь это штурм в голом поле. Там негде спрятаться. Всех этих погибших должны куда-то свозить. Это Бердянск. Оттуда их могут "упаковать" и везти дальше в Ростов-на-Дону,

– сказал он.

Советник городского головы Мариуполя отметил, что очень странным является то, что российская цензура допустила появление этой информации в сети. Конечно, почти сразу оккупанты все удалили, однако новость успела распространиться.

Это свидетельствует о том, что российские штурмы на Запорожском направлении продолжаются. Там с людьми никто не считается, их просто бросают в бой,

– отметил Петр Андрющенко.

Что происходит на оккупированных территориях