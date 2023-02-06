В оккупированном Бердянске прогремели 3 громких взрыва
6 февраля 2023, 15:13Читати новину українською
В оккупированном Бердянске Запорожской области днем 6 февраля прогремели три громких взрыва. Сообщается о работе ПВО.
Глава Бердянской военной администрации Виктория Галицина подтвердила Общественному, что дважды, скорее всего, сработала российская противовоздушная оборона.
Внимание Со второй попытки: с оккупированного Бердянска на концерт в Кобзон отправился местный коллаборант
В настоящее время известно, что было три взрыва. Два ~ вроде бы, сработало враждебное ПВО. Один – своей цели достиг,
– сообщили в ОВА.
Отмечают, что взрывы прогремели около 13:00.
К слову, о хлопке сегодня также сообщали и в оккупированной Новой Каховке. Там, очевидно, детонировали вражеские склады, потому что произошел масштабный пожар.
Ситуация в Запорожье: последние новости
- В Генеральном штабе ВСУ ранее отмечали, что оккупанты несут бешеные потери и поэтому некуда девать раненых военных.
- В частности, в Бердянске оккупанты обустроили еще 3 больницы, куда массово свозят раненых российских солдат.
- Вообще "хлопок" не дает спокойно жить оккупантам на временно оккупированных территориях Запорожской области. Да, 16 января в Бердянске раздалось от 3 до 5 взрывов. Во время "хлопка" внезапно и случайно погиб государственный изменник, коллаборант Алексей Кичигин.
- А 24 января в Бердянске взорвали авто коллаборантки Мамай. Она радостно встречала кафиров, организовывала псевдореферендум и сдавала патриотов Бердянска.