Во время боев в Бахмуте погиб разведчик Артур "Махно" Пашкуляк

Во время боев в Бахмуте погиб разведчик Артур Пашкуляк. У него был позывной "Махно".

В марте 2022 года он, как доброволец, присоединился к Батальону имени Шейха Мансура, показал себя как отважный воин и эффективный командир.

Смотрите также Украина вернула тела еще 82 павших защитников

Что известно о военном

"Махно" участвовал в обороне Киева, а затем – в боях за Гуляйполе в Запорожской области. Уже как боец ГУР МО Украины отправился оборонять Украину на одно из самых тяжелых направлений – в Бахмут.

Собратья вспоминают о тяжелом ранении Артура в руку, которое он получил в Бахмуте во время первых выездов. Уже на следующий день после ранения "Махно" вернулся в строй. Он был человеком несокрушимой воли и оптимизма.

Посмертно Артур Пашкуляк награжден отличием ГУР МО Украины за выполнение спецзадания.

Болезненные потери для Украины

Недавно стало известно, что в боях за Украину погиб воин ВСУ Евгений Кулепов из Энергодара. Он воевал на Бахмутском направлении.

В Бахмуте 7 апреля 2023 года в бою погиб студент НаУКМА Иван "Физик" Рыбитва. Защитнику было всего 19 лет.

После увольнения Киевщины Иван Рыбитва вышел из ДФТГ. В течение года он добросовестно готовился и учился, успешно прошел отбор в 3-ю Отдельную Штурмовую Бригаду, а в январе 2023 присоединился к рядам Вооруженных Сил.

Недавно на фронте погиб командир роты огневой поддержки 49 ОМБр Артур Асадов. До войны он работал в Ukrainian Film Division.

Также в боях за Бахмут погиб 26-летний Андрей Воробкало, вернувшийся в Украину из Греции, чтобы защищать родную землю.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Артура Пашкуляка.