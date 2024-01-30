В большинстве областей Украины воздушная тревога: россияне атаковали ракетами – где были взрывы

Во вторник, 30 января, во многих областях Украины объявляли тревогу. Воздушные силы ВСУ предупреждали об опасности.
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Что известно об атаке 30 января
22:07
ВС ВСУ предупредили жителей Днепропетровщины, Харьковщины и Донбасса о ракетной опасности. Мониторинговые каналы уточнили, что речь идет об угрозе применения баллистики.22:07
На Днепропетровщине объявлена тревога.22:06
В Донецкой и Харьковской области снова объявили тревогу.21:25
В Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской, Донецкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях объявили отбой.20:46
В Кировоградской области объявили воздушную тревогу.20:45
В Сумской и Запорожской областях тоже объявили тревогу.20:44
В Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу. ВС ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.20:35
Отбой воздушной тревоги также был объявлен в Полтавской, Черкасской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.20:33
В Одесской области тоже объявили отбой.20:32
В Винницкой области объявили отбой.20:05
В Одесской области тоже объявили воздушную тревогу.20:04
В Николаевской и Винницкой областях объявили воздушную тревогу.20:03
ВС ВСУ предупредили о повторных запусках российских ракет в направлении Кременчуга.20:02
В Полтавской области слышали взрывы. По предварительной и непроверенной информации от мониторинговых каналов, оккупанты могли применить "Искандер-М".20:02
В Запорожской области объявили воздушную тревогу.20.00
Воздушные силы призвали жителей Кременчуга находиться в укрытиях.19:59
Воздушные силы объяснили объявление тревог в этих областях угрозой применения россиянами баллистики.19:59
Черкасская область тоже "покраснела".19:58
В Донецкой, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Кировоградской областях объявили также воздушную тревогу.19:57
В Харьковской области объявили воздушную тревогу.19:54
В Запорожской области объявили отбой.19:41
Угроза ударных дронов для Запорожской и Днепропетровской областей прошла.19:41
В Донецкой и Харьковской области тоже объявили отбой.19:39
В Днепропетровской области объявили отбой.19:23
Херсонщина "покраснела".18:52
Воздушные силы сообщили о движении БПЛА в направлении Днепра.18:40
В Донецкой и Харьковской областях объявляли воздушную тревогу. В ВС ВСУ объяснили это активностью вражеской тактической авиации на восточном направлении.18:39
ВС ВСУ предупредили о движении "Шахедов" с Юга в направлении Днепропетровской области.18:35
В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу.
Россия продолжает терроризировать Украину
- В этот вторник, 30 января, жители и гости Харькова слышали взрывы во время воздушной тревоги. Перед этим Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики.
- Впоследствии выяснилось, что в пригороде Харькова произошел прилет. Оккупанты попали вблизи поселка Коротич.
- Также 30 января российские захватчики атаковали Днепропетровщину. ВС ВСУ и мониторинговые каналы предупреждали о движении ракеты Х-59 в направлении Днепра.
- Жители Днепропетровской области после этого услышали звуки взрывов. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак позже сообщил о прилете в Синельниковском районе.
- По словам Лысака, россияне попали во двор местных жителей. Оккупанты частично разрушили жилой дом, а также повредили еще 31 дом, несколько хозяйственных сооружений, гараж и ЛЭП.