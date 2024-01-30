В большинстве областей Украины воздушная тревога: россияне атаковали ракетами – где были взрывы

Вечером большая часть Украины "покраснела". Жители Полтавской области слышали взрывы.

Во вторник, 30 января, во многих областях Украины объявляли тревогу. Воздушные силы ВСУ предупреждали об опасности.

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Что известно об атаке 30 января

Россия продолжает терроризировать Украину

В этот вторник, 30 января, жители и гости Харькова слышали взрывы во время воздушной тревоги. Перед этим Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики.

Впоследствии выяснилось, что в пригороде Харькова произошел прилет. Оккупанты попали вблизи поселка Коротич.

Также 30 января российские захватчики атаковали Днепропетровщину. ВС ВСУ и мониторинговые каналы предупреждали о движении ракеты Х-59 в направлении Днепра.

Жители Днепропетровской области после этого услышали звуки взрывов. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак позже сообщил о прилете в Синельниковском районе.

По словам Лысака, россияне попали во двор местных жителей. Оккупанты частично разрушили жилой дом, а также повредили еще 31 дом, несколько хозяйственных сооружений, гараж и ЛЭП.

ВС ВСУ предупредили жителей Днепропетровщины, Харьковщины и Донбасса о ракетной опасности. Мониторинговые каналы уточнили, что речь идет об угрозе применения баллистики.На Днепропетровщине объявлена тревога.В Донецкой и Харьковской области снова объявили тревогу.В Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской, Донецкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях объявили отбой.В Кировоградской области объявили воздушную тревогу.В Сумской и Запорожской областях тоже объявили тревогу.В Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу. ВС ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.Отбой воздушной тревоги также был объявлен в Полтавской, Черкасской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.В Одесской области тоже объявили отбой.В Винницкой области объявили отбой.В Одесской области тоже объявили воздушную тревогу.В Николаевской и Винницкой областях объявили воздушную тревогу.ВС ВСУ предупредили о повторных запусках российских ракет в направлении Кременчуга.В Полтавской области слышали взрывы. По предварительной и непроверенной информации от мониторинговых каналов, оккупанты могли применить "Искандер-М".В Запорожской области объявили воздушную тревогу.Воздушные силы призвали жителей Кременчуга находиться в укрытиях.Воздушные силы объяснили объявление тревог в этих областях угрозой применения россиянами баллистики.Черкасская область тоже "покраснела".В Донецкой, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Кировоградской областях объявили также воздушную тревогу.В Харьковской области объявили воздушную тревогу.В Запорожской области объявили отбой.Угроза ударных дронов для Запорожской и Днепропетровской областей прошла.В Донецкой и Харьковской области тоже объявили отбой.В Днепропетровской области объявили отбой.Херсонщина "покраснела".Воздушные силы сообщили о движении БПЛА в направлении Днепра.В Донецкой и Харьковской областях объявляли воздушную тревогу. В ВС ВСУ объяснили это активностью вражеской тактической авиации на восточном направлении.ВС ВСУ предупредили о движении "Шахедов" с Юга в направлении Днепропетровской области.В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу.