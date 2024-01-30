В большинстве областей Украины воздушная тревога: россияне атаковали ракетами – где были взрывы

30 января 2024, 20:11
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Источник:

ВС ВСУ

Вечером большая часть Украины "покраснела". Жители Полтавской области слышали взрывы.

Во вторник, 30 января, во многих областях Украины объявляли тревогу. Воздушные силы ВСУ предупреждали об опасности.

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Что известно об атаке 30 января

 
22:07 ВС ВСУ предупредили жителей Днепропетровщины, Харьковщины и Донбасса о ракетной опасности. Мониторинговые каналы уточнили, что речь идет об угрозе применения баллистики.22:07 На Днепропетровщине объявлена тревога.22:06 В Донецкой и Харьковской области снова объявили тревогу.21:25 В Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской, Донецкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях объявили отбой.20:46 В Кировоградской области объявили воздушную тревогу.20:45 В Сумской и Запорожской областях тоже объявили тревогу.20:44 В Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу. ВС ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.20:35 Отбой воздушной тревоги также был объявлен в Полтавской, Черкасской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.20:33 В Одесской области тоже объявили отбой.20:32 В Винницкой области объявили отбой.20:05 В Одесской области тоже объявили воздушную тревогу.20:04 В Николаевской и Винницкой областях объявили воздушную тревогу.20:03 ВС ВСУ предупредили о повторных запусках российских ракет в направлении Кременчуга.20:02 В Полтавской области слышали взрывы. По предварительной и непроверенной информации от мониторинговых каналов, оккупанты могли применить "Искандер-М".20:02 В Запорожской области объявили воздушную тревогу.20.00 Воздушные силы призвали жителей Кременчуга находиться в укрытиях.19:59 Воздушные силы объяснили объявление тревог в этих областях угрозой применения россиянами баллистики.19:59 Черкасская область тоже "покраснела".19:58 В Донецкой, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Кировоградской областях объявили также воздушную тревогу.19:57 В Харьковской области объявили воздушную тревогу.19:54 В Запорожской области объявили отбой.19:41 Угроза ударных дронов для Запорожской и Днепропетровской областей прошла.19:41 В Донецкой и Харьковской области тоже объявили отбой.19:39 В Днепропетровской области объявили отбой.19:23 Херсонщина "покраснела".18:52 Воздушные силы сообщили о движении БПЛА в направлении Днепра.18:40 В Донецкой и Харьковской областях объявляли воздушную тревогу. В ВС ВСУ объяснили это активностью вражеской тактической авиации на восточном направлении.18:39 ВС ВСУ предупредили о движении "Шахедов" с Юга в направлении Днепропетровской области.18:35 В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу.

Россия продолжает терроризировать Украину

  • В этот вторник, 30 января, жители и гости Харькова слышали взрывы во время воздушной тревоги. Перед этим Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики.
  • Впоследствии выяснилось, что в пригороде Харькова произошел прилет. Оккупанты попали вблизи поселка Коротич.
  • Также 30 января российские захватчики атаковали Днепропетровщину. ВС ВСУ и мониторинговые каналы предупреждали о движении ракеты Х-59 в направлении Днепра.
  • Жители Днепропетровской области после этого услышали звуки взрывов. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак позже сообщил о прилете в Синельниковском районе.
  • По словам Лысака, россияне попали во двор местных жителей. Оккупанты частично разрушили жилой дом, а также повредили еще 31 дом, несколько хозяйственных сооружений, гараж и ЛЭП.

Автор: Петро Залива