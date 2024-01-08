В части областей Украины была воздушная тревога: там сообщали об угрозе баллистики

В Киевской и нескольких областях днем 8 января прозвучала воздушная тревога. Там предупредили об угрозе баллистического вооружения.

Сирены звучали в северных и центральных регионах нашего государства. 24 Канал призывает жителей областей, где объявили тревогу идти в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме По всем областям раздался отбой воздушной тревоги.В Донецкой и Харьковской области объявили отбой воздушной тревоги.

16:01 В настоящее время воздушная тревога звучит в следующих областях:

Киевская (без Киева);

Житомирская;

Черниговская;

Черкасская;

Кировоградская;

Донецкая;

Харьковская;

Луганская;

АР Крым.

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​​ Воздушная тревога 8 января / Скриншот 24 Канала

Россия нанесла массированный удар по Украине в этот день

Российская армия ночью 8 января подняла в небо свои самолеты Ту-95МС. В конце концов, уже в 6 утра Воздушные силы ВСУ предупредили, что враг запустил крылатые ракеты из района акватории Каспийского моря.

После этой атаки взрывы прогремели в нескольких городах Украины, в частности, в Днепре, Запорожье, Харькове и Хмельницком. В результате вражеской атаки погибли и пострадали люди.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впоследствии рассказал, что нашим защитникам удалось сбить 26 вражеских целей, а именно: 8 ударных дронов типа "Шахед" и 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что, кроме крылатых ракет и "Шахедов", оккупанты также запустили баллистические ракеты "Искандер", С-300, С-400, аэробалистические "Кинжалы", а также Х-22. По его словам, такие ракеты сбивать очень тяжело, ведь для этого необходимы новейшие системы ПВО, которых у нашего государства не так много.

Воздушные силы сообщили, что в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской и Кировоградской областях – угроза применения баллистического вооружения с севера.