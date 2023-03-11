В Бразилии поезд въехал в школьный автобус: погибли дети

В Бразилии поезд врезался в школьный автобус, в котором находились 25 учащихся. К сожалению, есть жертвы и раненые.

ДТП произошло в южном бразильском штате Парана утром 9 марта. Детали трагедии – рассказывает 24 Канал.

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Две девочки в возрасте 11 и 15 лет погибли

Автобус вез 25 учеников и троих учителей. На перекрестке в южном городе Джандайя-су-Сул утром 9 марта в него врезался поезд.

В результате ужасного столкновения двое детей погибли. Речь идет о девушках в возрасте 11 и 15 лет.

Они скончались на месте. Еще пятеро учащихся и один учитель получили ранения.



Трагическое ДТП произошло в Бразилии / Фото Daily Mail

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