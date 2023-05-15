В Британии подтвердили предоставление Украине мощного пакета помощи с дальнобойными дронами

Союзники продолжают оказывать всю необходимую поддержку украинцам в борьбе с российскими оккупантами. На этот раз Великобритания объявила новый пакет помощи нашей стране, в который войдут дальнобойные дроны.

Ранее британский премьер-министр Риши Сунак рассказывал, что планирует анонсировать эту передачу, когда украинский президент посетит Лондон. Эта помощь должна прибыть в Украину в течение нескольких следующих месяцев.

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Сунак подтвердил новый пакет военной помощи для Украины

Премьер-министр Британии подчеркнул, что его страна не должна подвести Украину в решающий момент войны с Россией. Поэтому его правительство решило ускорить поддержку, объявив новый пакет военной помощи.

В пакет войдут такие типы вооружения:

сотни ракет для систем противовоздушной обороны;

ударные беспилотники большой дальности;

Количество оружия, которое нам в ближайшее время планирует передать Британия, Сунак не назвал. Однако он отметил, что его страна сделает все возможное, чтобы "Украина была в сильнейшей позиции для обеспечения продолжительного мира".

В Британии будут учиться украинские пилоты

Кроме этого, Риши Сунак объявил об открытии новой британской школы для украинских пилотов, которые будут овладевать навыками управления самолетами западного образца типа F-16. По его словам, эта инициатива позволит украинцам лучше защищаться от полномасштабной российской агрессии.



В заключение британский премьер также рассказал, что он планирует собрать конференцию на восстановление Украины после войны с Россией. Когда эта встреча состоится и кто на ней будет присутствовать – неизвестно.

Великобритания уже не в первый раз помогает Украине